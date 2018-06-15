北京市朝阳石景山两区代区长上任

原标题：朝阳石景山两区代区长上任

新京报讯 （记者沙雪良）昨天上午，石景山区人大常委会召开会议，决定接受文献辞去区长职务，任命陈之常为副区长、代区长。石景山区原区长文献此前已就任朝阳区代区长。

43岁的陈之常将成为北京最年轻的现任区长。石景山电视台报道，就任副区长之前，陈之常已就任石景山区委副书记、区政府党组书记。6月12日傍晚，陈之常曾以此身份就石景山区档案工作进行专题调研。

石景山区原区长文献在陈之常被任命为石景山区代区长之前，已被任命为朝阳区代区长。

6月11日，朝阳区第十六届人大常委会举行第十二次会议。会议决定，接受王灏辞去北京市朝阳区人民政府区长职务的请求，决定任命文献为朝阳区人民政府代区长。

据《朝阳报》报道，6月12日，朝阳区委书记王灏主持召开区委常委扩大会议，区委副书记、代区长文献等领导出席会议。据了解，6月8日，文献就以朝阳区区委副书记、区政府党组书记的身份，与区委书记、区长王灏一道，带领朝阳区党政代表团赴密云区对接考察低收入农户帮扶工作。

今年1月，时任北京朝阳区委书记吴桂英跨省就任湖南省副省长，跻身副部级；4月上旬，时任区长王灏被任命为朝阳区委书记。随后的两个月里，王灏一直身兼党政一把手职务。

■ 简历

文献 男，汉族，1969年4月出生，江西萍乡人，1998年2月加入中国共产党，1993年7月参加工作，研究生文化程度（北京工业大学管理科学与工程专业），工学硕士，管理学博士，高级工程师。现任中共北京市朝阳区委副书记，区人民政府党组书记、副区长、代区长。

历任北京市经委节能与环保处副处长，北京市发展和改革委员会工业处副处长、处长，中共北京市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，中共北京市石景山区委常委、区人民政府副区长，中共北京市石景山区委副书记、区人民政府副区长、代区长、区长。

陈之常 男，43岁（1974年12月生），汉族，四川大竹人，1996年5月入党，1996年7月参加工作，中国政法大学行政管理专业大学毕业，高级政工师。

曾任北京市崇文区信息办副主任、主任，东花市街道工委副书记、办事处主任，区发展改革委常务副主任、党组书记、主任，西藏自治区拉萨市委常委、常务副市长（援藏），天安门地区管理委员会党组成员、副主任，东城区政府副区长，东城区委常委、副区长。

责任编辑：刘德宾 SN222