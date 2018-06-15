国家移民管理局推新政 中国公民出入境30分钟通关

原标题：中国公民出入境30分钟内通关

公安部昨天在京召开新闻发布会，国家移民管理局通报称，自6月18日起，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，着力解决大型口岸高峰期中国公民排长队问题。

同时，今年年内，我国通关口岸自助通道将继续增加，争取达到1700条，实现全国50%以上的出入境人员自助通关。

国家移民管理局成立以来再推利民政策

据公安部国家移民管理局副局长曲云海介绍，国家移民管理局成立后，组织有关部门对大型口岸高峰期中国公民排长队问题进行了专项调研，决定自今年端午节起，在全国所有陆海空口岸实现“中国公民出入境通关排队不超过30分钟”，解决大型口岸出入境高峰期中国公民排队长的“烦心事”。

目前，全国共有海、陆、空对外开放口岸305个，设出入境边防检查站302个，其中日均查验出入境人员超过5000人次的口岸35个，超过1万人次的口岸19个，超过5万人次的口岸7个。

近年来，全国边检机关推进出入境证件电子化改革，加快口岸边检自助通道建设，推动通关效率不断提升。但一些大型枢纽机场口岸和毗邻港澳的大型陆地口岸，因出入境人员数量多，周末、节假日期间出入境客流相对集中，旅客高峰期排队候检时间较长。还有个别口岸因候检场地狭小，制约了通关效率。

今年4月2日，国家移民管理局正式成立。曲云海表示，国家移民管理局先后推出“海南59国人员入境旅游免签”、全国实现办理护照等出入境证件“只跑一次”、进一步健全完善永久居留资格审核审批机制、大力推进引智引才工作等出入境管理新政，这是该局推出的又一项新举措。

出入境自助通道年内争取达到1700条

据国家移民管理局介绍，近年来我国不断提升科技信息化运用水平，推进出入境证件电子化改革和边检自助通关。目前，中国公民使用的出入境证件中电子证件已超过70%，往来港澳通行证电子化已超过90%，全国70多个口岸已建成自助通道1170多条，自助查验通关人员比例接近50%，绝大多数口岸中国公民出入境过关都很顺畅。

公安部边防管理局参谋长史祯平透露，在1170多条自助通道基础上，今年年内争取达到1700条，实现全国50%以上的出入境人员自助通关。

史祯平表示，为了实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，除了提升自助通关比例，边检机关还将采取一系列措施。包括在出入境流量较大的口岸设置中国公民专用通道，进一步改进流程设置、加强动线管理，并设置高峰期提示线，当旅客排队超出提示线时，边检机关及时加开通道。

■ 追问

为何出台不超30分钟新政？

数据显示，内地居民出境旅游、探亲、商务等活动日益频繁，港澳台同胞来往保持旺盛势头。2017年，全国出入境人员总数达5.98亿人次，比改革开放前的1977年增长140多倍，比2007年增长73%。

其中，中国公民出入境达5.12亿人次，占出入境人员总数的86%，比1977年增长150多倍，比2007年增长75%。内地居民出入境达2.85亿人次，比1977年增长110多倍，比2007年增长2.5倍。

持续增加的出入境客流，为边检带来了挑战。国家移民管理局调研发现，在个别大型口岸高峰时段，排队甚至接近或超过1个小时，旅客迫切希望出入境过关能够便利顺畅，少排队、排短队。

为此，国家移民管理局组织有关部门专题调研后，决定自6月18日起，在全国所有陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，解决“群众最关心的问题”。

■ 焦点

1 如何保证“不超过30分钟”执行到位？

设置中国公民专用通道和高峰期提示线

据公安部边防管理局参谋长史祯平介绍，为确保新举措得到落实，边防管理局部署全国边检机关在出入境旅客流量较大的口岸设置了中国公民专用通道，进一步便利中国公民出入境。

同时，边检机关继续加强信息化技术在出入境管理中的运用，推进边检自助通关，提高自助通关人员的比例。

此外，边检口岸将设置高峰期提示线，当旅客排队超出提示线时，及时加开通道。口岸也将改善优化通关环境，协调地方政府改扩建边检候检场地，科学配置人工、自助查验通道，解决候检场地狭小、查验通道不足等制约通关效率的问题。

公众可监督各边检口岸的执行情况。所有口岸边检现场都将张贴公告，公布出入境管理局，边检总站和边防总队，出入境口岸边检站的三级监督电话，督促措施落到实处。

2 哪些口岸设中国公民专用通道？

日均出入境达2万人次的陆地口岸和达5000人次的海空港口岸

2013年7月1日起，依据出入境管理法，中国公民进出国门可使用专用通道。此次公安部为何再次部署在出入境旅客流量较大口岸设置中国公民专用通道？

国家移民管理局边检处相关负责人解释，2013年提出设置中国公民专用通道时，要求各地根据现实情况决定，没有明确哪些口岸必须设置。此次国家移民管理局在部署工作时明确提出，陆地口岸日均出入境人次达到2万以上，海港和空港口岸日均出入境人次达到5000以上，同时通道数量不少于10条的，要设置中国公民专用通道。

同时，我国还在部分口岸设置了跨境学童专用通道。

上述负责人表示，在深圳、珠海等比邻港澳的口岸，因为有很多跨境学童出入境上学，在特定时间开通了跨境学童专用通道。在一些国际口岸，如云南、广西比邻中越、中缅边境的口岸，也设置了一些专用通道，专门供跨境上学的孩子在上学放学等时段快速通关。

3 外国人出入境是否有特定措施？

外国人出入境排队候检时间与国际大型口岸相当

据国家移民管理局司局级干部陈斌介绍，相对于中国公民出入境的情况，近年来出入境的外国人数量保持相对稳定。

据统计，2017年，全国边检机关一共查验出入境外国人8539万人次，占全国出入境人员总数的14%。现在外国人在中国口岸出入境排队候检时间，相当于国际上大型口岸出入境查验的时耗，一般不存在排长队的问题。

“应该说明的是，外国人出入境不同于中国公民，边检机关需要对外国人持用的护照证件、签证、来华事由和停居留事项进行必要的识别、询问和核查。所以工作量较大，耗时也比较长。”陈斌说，边检机关也会根据出入境旅客的群体变化情况，及时调整增加通道数量，适应现场外国人出入境通关需求变化，保障外国人的通关效率。

本版采写/新京报记者 倪伟

责任编辑：刘德宾 SN222