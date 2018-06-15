原标题：北京最大立体公交停车楼落户副中心

记者昨日在通州区六环外的东小营建设工地看到，作为广渠路快速公交东端始发站的东小营中心站已经开始支护桩施工，建筑所需的460根桩已经完成一半。据了解，东小营中心站预计2019年底完成主体工程，2020年5月竣工，是通州地区第一个立体停车楼，也是目前全市开工最大的立体公交停车楼。

此外，由通州长途汽车站改建的土桥中心站将建成通州地区最大的纯电动公交中心站，可为88辆电动公交车同时充电。

城市副中心办工作人员李书涛介绍，今年城市副中心办将重点推进广渠路快速公交系统、土桥公交中心站建设。通过这些项目的建设，提高副中心公共交通保障水平，建设现代化的公交乘车体系。

新京报记者 李玉坤

东小营中心站明年底主体完工

北京公交集团场站工程管理分公司经理韩从笔介绍，东小营中心站占地4公顷，建成面积8.9万平方米，其中地上5万平方米，地下3.9万平方米。建成后，主要满足副中心公交运营调度指挥、公交车驻车需求，同时向社会提供小汽车位。

“东小营站建成后，能够容纳268辆标准公交车停车，不仅能满足副中心的公共交通基础支撑，还能兼顾副中心和北三县、副中心和城区公交调度运营指挥。同时，东小营站还能向社会提供小汽车停车位，可以同时满足551个社会小汽车停车需求，解决小汽车停车难的问题。”韩从笔说。

据了解，东小营公交场站今年5月底开工，目前所需的460个支护桩已经完成一半，计划2019年底主体完工，2020年五月基本竣工。

“目前建设工作主要是解决场站的防水防渗，为开挖做基础，因为这个场站地下两层，地上二层局部六层，需要开挖到地下11.5米再进行基础施工。”韩从笔解释。

据了解，东小营中心站是广渠路快速公交的一部分。广渠路快速公交线路全长26.2公里，沿途16对站点，主要解决东二环到东六环、主城区到城市副中心大体量快速交通。

东小营将成副中心核心调度中心

据悉，东小营站将成为副中心最核心的调度运营指挥中心，也是公交集团继六里桥调度指挥中心后，第二个调度运营指挥中心，主要负责副中心到城区、副中心到北三县的公交运营调度。

“建成之后，东小营调度中心将成为全市公共交通的一个基础性支持，与位于西三环六里桥的调度指挥中心东西呼应。”韩从笔说。

据韩从笔介绍，目前北京公交集团正在筹划17个项目，主要是建设立体停车楼，适应北京城市功能疏解调整和资源优化，解决公交车停车难，同时也为周边居民提供小汽车停车位。

以东小营公交场站为例，地上主要是停靠公交车，地下两层将向周边老百姓开放，共551个小汽车位。

目前，马官营立体公交场站主体已经竣工，公交集团正在规划在延庆建设立体停车楼，为冬奥会和世园会提供便利。

通州长途车站变身最大纯电动公交中心站

位于地铁八通线土桥站不远，正在建设中的土桥公交中心站，前身是通州长途汽车站。

“我们在原有通州长途汽车站的基础上改扩建，保留原有建筑3600平方米，新建建筑面积5898平方米，包括综合业务用房、保养车间等。项目去年六月开工建设，预计今年年底完工。” 北京公交集团场站工程管理分公司土桥项目组成员闫少杰介绍。

据了解，土桥中心站总投资5537万元，建成后主要的功能是公交车维修保养，以及电动公交车充电停车等。记者在现场看到，工人正在进行路面施工，以及综合楼、保养车间的装修，预计年底可完工。

“土桥中心站共设有64个充电桩，其中24个是快充，40个是慢充，因为一个快充电桩可以同时为两辆公交车充电，所以土桥中心站能够同时满足88辆公交车的充电需求，每天能充210辆公交车。”闫少杰说。

据悉，土桥中心站是唯一一个服务于副中心的纯电动车公交中心站，建成后将对副中心新能源车辆推广起到引领示范作用。

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道路

城市副中心推进通州路网建设

据了解，近年来北京加快推进城市副中心道路系统建设，强化对外辐射能力，加密区内路网，不断提升城市副中心和通州区的交通支撑能力。

城市副中心办工作人员李书涛介绍，广渠路快速公交系统和土桥公交中心站，都列入了城市副中心重大工程行动计划，下一步将继续强化项目调度，加强资金保障，加快推进项目建设。

据李书涛介绍，在外围道路交通保障方面，城市副中心办今年重点推进京秦高速、首都地区环线高速、广渠路东延、东六环加宽改造等项目，加强城市副中心对外道路交通联系。在区内路网方面，城市副中心办今年重点推进九棵树西路、通马路改建、宋梁路北延等项目，完善区内道路网络，构建小街区、密路网的路网格局。

公交

通州新开3条通往北三县公交线路

今年2月5日，北京市公交集团新开822路、893路、894路三条城市副中心开往大厂、燕郊地区的公交线路，配合治理地铁潞城站交通秩序，引导乘客公交出行往返副中心及北京城区。线路开通后，市公交集团持续开展三条线路的客流调查，优化运营组织。

3月12日，根据乘客需求建议，公交集团增设822路“潮白馨居”、“兴各庄”中途站位。4月8日，调整822路营业时间，由高峰时段运营调整为全日运营。目前三条线路客流持续上升，日客运量5000余人次。

快速公交

广渠路快速公交设9个地铁换乘站

今年5月28日，连接中心城区与北京城市副中心之间的快速公交走廊——广渠路快速公交系统工程正式开工建设。

根据副中心规划，2035年，副中心将承接中心城区40万-50万常住人口疏解，届时副中心公共交通需求将大幅提升。广渠路快速公交系统对于保障副中心通勤将发挥较大作用。

据介绍，广渠路快速公交全线26.2公里，共设置16对停靠站，平均站距1.6公里，大站距设置可明显提升运送速度。同时，全线有9个站点具备地铁换乘条件，对于辐射周边地区主要人流聚集点具有重要意义。

责任编辑：刘德宾 SN222