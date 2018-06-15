培训机构好未来回应被做空：浑水恶意解读

原标题：好未来回应被做空 称浑水恶意解读

新京报讯 （记者江波）6月14日，中国教育培训机构好未来对浑水做空一事做出回应称，做空机构提出的指控包含大量错误、未经证实的猜测以及对事件的恶意解读。好未来公司董事会（包括审计委员会）已获知报告内容，并将对报告内容进行审查。

6月13日，知名做空机构浑水（Muddy Waters Research）发布了针对好未来（TAL.NYSE）的做空报告，质疑好未来至少自2016年起财报造假，欺诈性地创造利润。

受做空机构浑水报告的影响，6月13日好未来股票盘中跌幅一度超过15%，截至当日收盘，好未来跌9.95%，报41.11美元，市值一天内缩水22亿美元。6月14日开盘，好未来股票继续下跌，开盘后前15分钟下跌3.26%，报39.88美元。

被指中国版“安然事件”

做空机构浑水再次现身，将目标又一次指向了在美上市的中概股。

13日晚，浑水针对好未来推出了系列做空报告的第一弹，引发市场关注。在71页的报告中，浑水称好未来财报存在造假现象，认为尽管好未来的生意是真实存在的，但其财报至少从2016财年起夸大了利润。

报告中较为受关注的焦点在于，浑水称发现了好未来两笔虚假的交易，这两笔交易虚增了好未来在2016到2018财年的税前利润1.532亿美元，或28.4%。浑水甚至将好未来的案例对标为美国证券市场最大丑闻之一的“安然事件”。2001年美国能源及电讯巨头安然公司因为财务造假事发而破产。

针对外界不同声音，浑水方面13日提到，早在一年前就开始研究好未来及致力于整理这份研报。为了这份研报，浑水投入了超过1000个小时的研究，调查员曾实地走访好未来的教育中心，并曾与超过50位知情人士有过交流。

好未来通过做小学奥数培训快速崛起，创始人为张邦鑫。好未来旗下共有学而思、学而思网校、家长帮等15个业务品牌。好未来在在线教育领域投资很多，包括计蒜客、果壳网、作业盒子等品牌。

暂未回应两笔“虚假交易”

受上述报告影响，好未来当日盘中跌幅一度超过15%，截至收盘，下跌9.95%，报41.11美元，市值205.9亿美元。相比前一个交易日，市值于13日晚跌掉22亿美元。

在此之前，好未来总体上保持着强劲的发展势头，股价从2016年以来迅速攀升，从7美元多升至被做空前的45.65美元。2018年以来好未来涨幅超过30%，去年全年涨幅约为150%。

好未来此前公布的2018财年第四季度和全年未经审计财务报告数据显示，公司第四季度净收入为5.041亿美元，同比增长59.4%；净利润为6950万美元，同比增长102.9%；总学生人次同比增长95.7%。公司2018财年净收入为17.15亿美元，同比增长64.4%；净利润为1.984亿美元，同比增长69.8%。

对于浑水的报告，好未来方面14日对新京报记者表示，该机构提出的指控包含大量错误、未经证实的猜测以及对事件的恶意解读。好未来公司董事会（包括审计委员会）已获知报告内容，并将对报告内容进行审查。好未来董事会将采取行动以保障广大股东利益。对于报告中提到的两笔虚假交易等质疑，好未来方面暂未回应。

记者14日多次尝试联系好未来CEO张邦鑫，一位接近好未来的人士表示，“最近可能联系不上他了。”

■ 延展

财务造假的指控能否成立？

好未来发展正猛之际，被浑水盯上了。浑水报告称，该公司从2016财年开始虚增利润，其给出的数据称，过去3年好未来一共虚增了21.6%的营业利润，39.8%的税前利润和43.6%的净利润。浑水还称，预计的情况目前仅基于能够量化的，虚增的净收入实际上可能远超估计。

从更为详细的拆解到每一年利润表的数据可以看到，好未来收入端差距不大，利润端差距比较大的是2016年。例如，浑水称，2016年营业利润为6992万美元，而非此前报告的8505万美元。这也是与后面“指控”的两笔虚假交易相关的关键年份。

报告中，浑水称发现了两笔虚假的交易，分别是2015年好未来投资顺顺留学，以及同年投资轻轻家教，并宣布将旗下业务“智康一对一”与轻轻家教整合。

浑水认为，在投资顺顺留学的过程中，好未来虚假确认了2480万美元税前利润，并且资本化了1650万美元损失。浑水认为，好未来收购顺顺并将DFRL并入旗下主要为提高顺顺留学的估值。

另一笔交易中，浑水认为，好未来和轻轻家教关于广州一对一业务交易，在2016-2018财年虚增税前利润5940万美元。浑水称，好未来在这一交易中获得5000万美元的税前收益，占2016年税前利润58.8%，净利润的36.4%。15个月后，允许“买家”归还一对一业务，并抵消之前的5000万收入，但好未来不仅没抵消收入，还确认了940万美元的递延收益，浑水怀疑大部分递延收益都下降到了税前收入线，并且其中的大部分都是欺诈。

好未来14日用“包含大量错误、未经证实的猜测以及对事件的恶意解读”的措辞回应浑水的说法。

被指重灾区的“培优”业绩怎样？

在报告中，浑水提到，相信欺骗行为遍及好未来核心的培优业务，并扩散至其在线业务。目前，好未来的这两块业务是怎样的情况呢？

好未来旗下拥有包括学而思、学而思网校、爱智康等15个业务品牌。今年学而思上线了在线英语品牌VIPX，正式进入少儿英语在线1对1市场。作为线下教育巨头的学而思，挤入线上赛道引发关注。

分析认为，学而思布局线上业务是为了降低营收过于依赖单一培优业务所带来的风险。根据好未来2018年第三季度财报，学而思培优占总收入的72.9%。其营收过于依赖培优业务，而培优业务又存在较大的政策风险。

今年2月底，教育部办公厅等四部门联合印发通知，将对校外培训机构开展全面摸底排查。学而思的多个培优课程随后停止报名，其“主打产品”奥数班，今后将不再被作为业务重点。监管之下，好未来原有的课程模式难以持续，其业绩能否持续增长将面临考验。

责任编辑：刘德宾 SN222