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首列商用磁浮2.0版列车下线

首列商用磁浮2.0版列车下线
2018年06月15日 04:25 人民日报
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　　原标题：首列商用磁浮2.0版列车下线

　　本报长沙6月14日电  （记者侯琳良）我国首列商用磁浮2.0版列车近日在中车株洲电力机车有限公司下线。

　　2016年，由中车株机公司牵头研制的时速100公里长沙磁浮快线列车上线运营，被业界称为中国商用磁浮1.0版列车。2.0版列车设计时速提升到了160公里，并采用三节编组，最大载客500人。此外，车辆牵引功率提升30%，悬浮能力提升6吨。据介绍，商用磁浮1.0版列车较适用于城区，而商用磁浮2.0版列车适用于中心城市到卫星城之间的交通。

责任编辑：刘德宾 SN222

磁浮列车侯琳良
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