原标题：中阿合作论坛第八届部长级会议将在京举行
本报北京6月14日电 （记者韩秉宸）外交部发言人耿爽14日宣布，经中阿双方共同商定，中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议将于7月10日在北京举行。国务委员兼外交部长王毅和阿拉伯国家的外长或代表及阿盟秘书长将出席会议。
本届部长会将就进一步巩固中阿传统友好，推进“一带一路”建设，共同推动建设新型国际关系和构建人类命运共同体，以及加强中阿合作论坛机制建设和其他双方共同关心的国际、地区问题进行全面、深入的讨论。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 林允发言全程看提词器 业务能力遭质疑
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有