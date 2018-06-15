原标题：俄总统普京会见习近平主席特使孙春兰

本报莫斯科6月14日电 （记者曲颂、屈佩）当地时间6月14日下午，俄罗斯总统普京在莫斯科会见了应邀出席第二十一届世界杯足球赛开幕式的习近平主席特使、国务院副总理孙春兰。

孙春兰首先转达了习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿，祝贺俄罗斯举办世界杯足球赛，表示两国元首不久前在北京会晤，就进一步深化中俄全面战略协作伙伴关系深入交换意见，在新的历史起点上为中俄关系发展规划出新蓝图。中方愿同俄方切实落实两国元首达成的重要共识，推动双方人文领域合作深入发展。

孙春兰表示，俄罗斯人民正以最饱满的热情迎接世界杯体育盛事。相信俄罗斯将为全世界呈现一届精彩赛事，并向世界展现国家经济社会发展成就。预祝本届世界杯取得圆满成功，俄罗斯队取得佳绩。

普京请孙春兰转达对习近平主席的亲切问候，对孙春兰作为习近平主席特使出席世界杯足球赛开幕式表示感谢，表示这充分体现了中方对俄罗斯主办体育盛事和国际足球运动的重视和支持，俄方愿同中方加强体育等人文领域交流。

在俄罗斯期间，孙春兰还会见了俄罗斯副总理戈利科娃、戈洛杰茨，国际足联主席因凡蒂诺、亚洲足联主席萨尔曼，考察了中共六大会址常设展览馆、俄联邦卫生部妇产围产学中心、莫斯科大学孔子学院并观看了中俄青少年足球友谊赛。

责任编辑：刘德宾 SN222