人民日报：奏响合作共赢的乐章

原标题：奏响合作共赢的乐章（国际论坛）

黄永富

“上海精神”与习近平主席提出的构建新型国际关系和人类命运共同体的理念相通，弘扬国际正义，彰显合作共赢旋律，释放着超越时空的感召力

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛成功举行。青岛峰会是上合组织扩员后的首次峰会，具有承前启后的历史性意义。上合组织成立伊始，庄严提出了以互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展为基本内容的“上海精神”。本次峰会紧紧围绕深化安全合作、加强战略对接、推动务实合作等议题，凝聚各方共识，续写发展新篇章，赋予“上海精神”新的时代内涵，擘画未来美好愿景。

当前，世界正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时期，保护主义、单边主义、战乱和不平等是和平发展的障碍。“上海精神”与习近平主席提出的构建新型国际关系和人类命运共同体的理念相通，弘扬国际正义，彰显合作共赢旋律，释放着超越时空的感召力。

纵观人类文明发展进程，尽管永久和平一直为世人所期盼，战争却从未远离。历史昭示我们，穷兵黩武不是人类共存之道，过时且狭隘的冷战思维，只会加剧国家间的歧视、仇恨甚至对抗，损害地区乃至全球利益。唯有包容发展、合作共赢才是顺应时代潮流、符合所有国家利益的正确选择。

上合组织倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，始终秉持不针对第三方、结伴而不结盟、不干涉内政等原则，坚决反对冷战思维和强权政治，以开放合作方式增强战略互信，已成为维护地区稳定的重要力量。

面对国际上贸易保护主义和单边主义抬头的迹象，上合组织秉持共商共建共享原则，坚持大小国家主权平等，以互利方式推动区域合作，实现合作共赢。务实合作是上合组织发展的基础和原动力，“一带一路”倡议同各国发展战略的有效对接为成员国创造了难得的合作机遇。在“上海精神”与丝路精神的交相辉映和共同引领下，上合组织将逐步建立区域经济合作制度性安排，包括上合组织自贸区和上合组织开发银行，为促进全球多边贸易体制和共同繁荣作出新的更大贡献。

扩员后的上合组织站在新的历史起点上，肩负着更重要的责任，既为地区谋发展，也要成为完善全球治理的重要力量。从恐怖主义到气候变化，从叙利亚危机到伊朗核问题等，上合组织密切协调立场，合作应对挑战，发出响亮“上合声音”，为完善全球治理和构建人类命运共同体注入强劲的“上合力量”。

凡是过去，皆为序章。从青岛再出发，上合组织高扬“上海精神”旗帜，奏响合作共赢的乐章，美好光明的未来值得期待。

（作者为国家发展改革委国际合作中心研究员）

责任编辑：刘德宾 SN222