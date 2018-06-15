人民日报：为实现普遍安全贡献中国智慧

原标题：为实现普遍安全贡献中国智慧（钟声）

中国倡导的安全观，体现出对时与势的准确把握，因其被实践所证明的正义性、可行性、有效性而受到国际社会普遍赞赏

“我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。”在上海合作组织青岛峰会上，习近平主席强调秉持新安全观，为共同维护地区安全稳定注入了强大信心，也为破解时代安全难题提供了中国智慧。

历史总是富有启迪。1996年和1997年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首先后在上海和莫斯科会晤，相继签署《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》和《关于在边境地区裁减军事力量的协定》，上合组织的前身“上海五国”合作机制由此诞生。“两个协定”的成功履行，是中国与有关各国共同开创的全新安全合作模式。上合组织成立17年来，各成员国不断巩固战略互信，加强政策沟通和协调，推行综合施策、标本兼治的安全治理模式，安全合作不断迈上新台阶。

上合组织在实践中创造性地涵养并完善了共同的安全价值观念。在上合组织秘书长阿利莫夫眼中，在各方利益基础上形成“统一的安全观”是本地区成功开展安全合作的秘诀。人们公认，中国智慧在这个过程中发挥了重要的推动作用。从互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，到树立共同、综合、合作、可持续的安全观，再到打造上合组织命运共同体，一系列旨在加强地区合作、维护地区安全稳定的理念，都彰显着思想引领的力量。

国际关系史表明，以军事同盟求安全，追求独享安全、绝对安全，都不是有利于地区和平稳定的选择。军事同盟只会给地区和平稳定带来更多复杂因素，企图独享安全无异于痴人说梦。“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。”当今世界，各国的联系和交融日益紧密，安全问题的联动性、跨国性、多样性更加突出。中国倡导的安全观，体现出对时与势的准确把握——追求共同安全，才能跟上世界各国利益交融、安危与共的新现实；追求综合安全，才能在安全问题内涵和外延不断拓展的背景下进行有效安全治理；追求合作安全，才能以和平方式解决争端，不断增进各方互信；追求可持续安全，以发展促安全，才能标本兼治，实现长治久安。

中国倡导的安全观因其被实践所证明的正义性、可行性、有效性而受到国际社会普遍赞赏。欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳说，中国提出的安全观以统筹兼顾的方法破解安全难题，以和平方式解决争端，并以可持续发展促进安全；非盟和平与安全事务委员斯梅尔·谢尔吉认为，相比西方安全观，中国的安全观更为重视经济发展的重要作用，各国应该借鉴中国的经验；英国48家集团副主席基斯·班尼特表示，中国的安全观与发展观紧密相连，是基于合作共赢原则的，为实现世界的普遍安全和共同繁荣贡献了中国智慧。

和平与发展是大势所趋，安全稳定是人心所向。正是因为秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，上合组织的安全合作之路越走越宽，不仅为地区乃至世界的安全与稳定作出巨大贡献，而且为国际安全合作提供了富有借鉴意义的成功范例。

责任编辑：刘德宾 SN222