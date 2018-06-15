人民日报：扬起时代风帆 开启全新征程

原标题：扬起时代风帆 开启全新征程

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在中国青岛成功举行，习近平主席在峰会上发表的重要讲话引发强烈反响。接受本报记者采访的国内学者纷纷表示，习近平主席的重要讲话指导我们认识和把握世界大势和时代潮流，为破解时代难题贡献中国方案，体现了中国智慧，为“上海精神”注入更多时代内涵。

五大观念——

为上合组织发展提供“金钥匙”

当今世界，霸权主义和强权政治，传统和非传统安全威胁，单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮……各种风险和挑战层出不穷。

上合组织超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，创造性地提出“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，为地区和平与发展作出了新贡献。

“这是国际关系理论和实践的重大创新，开创了区域合作新模式。”中国人民大学经济学院党委书记、教授关雪凌认为，上合组织“结伴而不结盟”的合作模式，推动不同制度国家平等发展、增进互信，为地区乃至世界范围的合作树立了成功范例。

“上合组织内部协商一致、合作共赢，打造本地区命运共同体，对很多国家产生吸引力。”中国国际问题研究院副研究员蓝建学说。

习近平主席在重要讲话中系统阐述了要倡导和践行的发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观等五大观念。

中国社会科学院中国边疆研究所所长、研究员邢广程表示，五大观念相互关联，形成一体，不仅为上合组织未来发展提供“金钥匙”，而且也帮助世界各国破解时代难题，化解各种挑战。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说：“五大观念是构建新型国际关系、构建人类命运共同体的具体体现，为上合组织区域合作以及完善全球治理提供了新的路径和指导原则。”

中国国际问题研究院欧亚所代理所长李自国认为，上合组织是上述五大观念的倡导者和践行者，中国提出为各方培训2000名执法人员等建议都是根据新形势提出的务实建议。“密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系，同国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构开展对话……这些举措无疑将提升上合组织参与全球治理的能力。”

六个一致——

为上合组织绘制未来发展蓝图

6月10日下午，《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》发表。从《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，到打击“三股势力”未来3年合作纲要，一项项文件将得到落实。

“确立构建人类命运共同体的共同理念”被写入《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》。中国上合组织研究中心秘书长邓浩认为，这为上合组织指明了令人憧憬的前进方向，赋予了上合组织新的历史使命，使上合组织具有更宏大的奋斗目标。

蓝建学对习近平主席在同上合组织成员国领导人共同会见记者时讲述的“六个一致”印象深刻：“这表明上合组织青岛峰会为上合组织绘制了一份规划全面、方向明确、路径清晰的发展蓝图，上合组织站在了新起点上。”

邢广程告诉记者，中国的全球治理观坚持共商共建共享，不断完善现有的全球治理体系，“上合组织命运共同体是人类命运共同体的重要组成部分和实施先导，将有助于推动人类命运共同体的构建”。

邓浩认为，扩员赋予上合组织新的活力，为中亚地区提供新的广阔市场和出海通道，有助于推动中亚、南亚两大地区走向合作融合，形成跨区域大市场和互联互通新格局。

习近平主席在讲话中提出要尊重各自选择的发展道路，兼顾彼此核心利益和重大关切，通过换位思考增进相互理解，通过求同存异促进和睦团结。李自国表示，“换位思考才能真正理解对方的关切，彼此才容易达成谅解。上合组织成员国有不同的文化背景、思维方式、宗教信仰和利益诉求，只有求同存异才能寻找到最大利益公约数。”

把握大势——

坚定各国继续深入合作信心

“国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流”“安全稳定是人心所向”“合作共赢是大势所趋”“不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望”……李自国认为，习近平主席指明了世界大势和时代潮流，“上合组织正确认识和把握世界大势和时代潮流，就能继续坚定信心，围绕和平与发展两大主题继续深入合作”。

上合组织青岛峰会是上合组织扩员后召开的首次峰会。如今，上合组织成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%，是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

习近平主席在讲话中提出多项促进上合组织国家合作的举措，包括加强经贸合作、强化执法能力建设、设立专项贷款等。中国改革开放论坛战略研究中心主任马加力认为，这些务实举措涵盖多个方面，表明中国对上合组织的重视以及对上合组织未来发展的关切和期待。

外交学院院长助理高飞认为，上合组织应加强各成员国间的经贸合作，使合作成果惠及本地区更多百姓，同时不断拓展国际交流网络，努力参与构建更加公正合理的国际政治经济秩序，为完善全球治理作出贡献。

习近平主席有关文明交流互鉴重要性的论述引起广泛共鸣。马加力表示，加强人文交流合作对于凝聚共识具有重大意义，应牢固树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，扎实推进教育、科技、文化、旅游等各领域合作。

中方未来3年将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额、利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务……李自国认为，绵绵用力、久久为功，这些促进民心相通的举措润物无声，必将把各成员国民众的心紧紧连在一起。

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。上合之舟已扬起“上海精神”的时代风帆，将乘风破浪，开启全新征程。

责任编辑：刘德宾 SN222