人民日报：发挥新乡贤的有益力量

原标题：发挥新乡贤的有益力量（一线视角）
刘成友
提升乡风民俗，传播诗书礼义，焕发德行光芒，修复乡村记忆，聚拢乡愁文脉，新乡贤的作用几乎是不可替代的
我们常常说，榜样是最好的引导，楷模是最好的说服。实施乡村振兴战略，有什么榜样和楷模可以发挥引导说服作用？既植根地方文化又富于时代精神的新乡贤，正是一个很有价值的参照系。
习近平总书记指出：“要治理好今天的中国，需要对我国历史和传统文化有深入了解，也需要对我国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。”作为一种有着积极借鉴价值的传统，“新乡贤文化”被写进国家“十三五”规划纲要和2017年中央1号文件。步入新时代，乡贤正被赋予新的内涵，成为乡村治理的重要资源。
唐村镇位于孟子故里山东邹城，近年来大力建设新乡贤文化，在老党员、老教师、老干部中培育新乡贤，择优选拔青年乡贤、巾帼乡贤，做得有声有色。不仅如此，镇上还建有邹鲁乡贤馆，展示当地乡贤历史和文化；开展家风家训收集整理和宣传教育活动，不少农家门口都挂着自己的家风家训牌；每年端午节举办“敬老幸福餐”活动，现场讲村史、宣读家风家训等。在移风易俗、调解纠纷、文化传承等方面，乡里乡亲有了可以效仿的榜样。
其实，在乡村振兴的时代大主题下，新乡贤群体的崛起已经成为乡村文化建设的重要方面。在传统乡村社会里，可以说有两盏“文化之灯”，一个是乡村学校，另一个就是乡贤，照耀着乡土中国的社会演进和文化传承。前人讲“礼义传家久，诗书济世长”，写成对联贴在家里，这是乡土中国的社会人文理想。乡村要振兴，文化必须振兴，新乡贤群体的出现，填补的正是乡村文化的洼地。
从乡村治理的角度观察，新乡贤可以说是接续传统、连接现代、照亮乡村的新的文化之光，是改善乡村治理的有益力量。新乡贤的优势在于，它是一种有着文化根底，同时又能发挥道德引领的柔性力量，遇事好介入，村民好接受。提升乡风民俗，传播诗书礼义，焕发德行光芒，修复乡村记忆，聚拢乡愁文脉，新乡贤的作用几乎是不可替代的，有助于让社会主义核心价值观在乡村落地生根。
新乡贤不是凭空产生的，对于不少村庄来说，如何留住人才，是一道现实考题。对此，邹城市唐村镇把新乡贤选拔培训、服务保障工作做到了前头，既开门迎才、广纳贤士，又严格标准、精细培训，确保新乡贤不拉低“贤”的称号，不辜负老百姓的期待。
可见，新乡贤出得来、立得住，有赖基层党委和政府创造好条件、好环境。比如，多成立一些乡贤工作室，开辟一些工作场所和文化场所，门要经常开，不能成为摆设。村支书等村干部也需敞开胸怀、主动对接，为新乡贤发挥作用创造便利条件。对那些迁居外地的新乡贤，可以通过返乡会、座谈会等形式，讲讲成功经验，叙叙浓浓乡情，老乡们和后生小辈都能获益。
乡村振兴，乡风很重要，乡村人才是支撑。新乡贤是难得的乡村人才，更承载着宝贵的乡村文化。建设新乡贤文化，培育新乡贤群体，将为乡村振兴战略注入凝聚人心、教化群众、淳化民风的强大正能量。
（作者为本报山东分社记者）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 林允发言全程看提词器 业务能力遭质疑
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有