人民日报：发挥新乡贤的有益力量

原标题：发挥新乡贤的有益力量（一线视角）

刘成友

提升乡风民俗，传播诗书礼义，焕发德行光芒，修复乡村记忆，聚拢乡愁文脉，新乡贤的作用几乎是不可替代的

我们常常说，榜样是最好的引导，楷模是最好的说服。实施乡村振兴战略，有什么榜样和楷模可以发挥引导说服作用？既植根地方文化又富于时代精神的新乡贤，正是一个很有价值的参照系。

习近平总书记指出：“要治理好今天的中国，需要对我国历史和传统文化有深入了解，也需要对我国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。”作为一种有着积极借鉴价值的传统，“新乡贤文化”被写进国家“十三五”规划纲要和2017年中央1号文件。步入新时代，乡贤正被赋予新的内涵，成为乡村治理的重要资源。

唐村镇位于孟子故里山东邹城，近年来大力建设新乡贤文化，在老党员、老教师、老干部中培育新乡贤，择优选拔青年乡贤、巾帼乡贤，做得有声有色。不仅如此，镇上还建有邹鲁乡贤馆，展示当地乡贤历史和文化；开展家风家训收集整理和宣传教育活动，不少农家门口都挂着自己的家风家训牌；每年端午节举办“敬老幸福餐”活动，现场讲村史、宣读家风家训等。在移风易俗、调解纠纷、文化传承等方面，乡里乡亲有了可以效仿的榜样。

其实，在乡村振兴的时代大主题下，新乡贤群体的崛起已经成为乡村文化建设的重要方面。在传统乡村社会里，可以说有两盏“文化之灯”，一个是乡村学校，另一个就是乡贤，照耀着乡土中国的社会演进和文化传承。前人讲“礼义传家久，诗书济世长”，写成对联贴在家里，这是乡土中国的社会人文理想。乡村要振兴，文化必须振兴，新乡贤群体的出现，填补的正是乡村文化的洼地。

从乡村治理的角度观察，新乡贤可以说是接续传统、连接现代、照亮乡村的新的文化之光，是改善乡村治理的有益力量。新乡贤的优势在于，它是一种有着文化根底，同时又能发挥道德引领的柔性力量，遇事好介入，村民好接受。提升乡风民俗，传播诗书礼义，焕发德行光芒，修复乡村记忆，聚拢乡愁文脉，新乡贤的作用几乎是不可替代的，有助于让社会主义核心价值观在乡村落地生根。

新乡贤不是凭空产生的，对于不少村庄来说，如何留住人才，是一道现实考题。对此，邹城市唐村镇把新乡贤选拔培训、服务保障工作做到了前头，既开门迎才、广纳贤士，又严格标准、精细培训，确保新乡贤不拉低“贤”的称号，不辜负老百姓的期待。

可见，新乡贤出得来、立得住，有赖基层党委和政府创造好条件、好环境。比如，多成立一些乡贤工作室，开辟一些工作场所和文化场所，门要经常开，不能成为摆设。村支书等村干部也需敞开胸怀、主动对接，为新乡贤发挥作用创造便利条件。对那些迁居外地的新乡贤，可以通过返乡会、座谈会等形式，讲讲成功经验，叙叙浓浓乡情，老乡们和后生小辈都能获益。

乡村振兴，乡风很重要，乡村人才是支撑。新乡贤是难得的乡村人才，更承载着宝贵的乡村文化。建设新乡贤文化，培育新乡贤群体，将为乡村振兴战略注入凝聚人心、教化群众、淳化民风的强大正能量。

（作者为本报山东分社记者）

责任编辑：刘德宾 SN222