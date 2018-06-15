国家开展网络文学专项整治行动 多家网站已被罚

原标题：联合整治违法违规网络文学网站

本报北京6月14日电 （记者郑海鸥）近期，国家新闻出版署和全国“扫黄打非”办公室联合部署各地从5月至8月组织开展2018年网络文学专项整治行动，重点整治网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。各地积极行动、严格监管，专项整治进展迅速，目前已查处一批行政、刑事案件，对一批违法违规网络文学网站进行了处罚。此外，全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署已协调相关部门关闭400余家境内外违法违规文学网站。

全国“扫黄打非”办公室专职副主任薛松岩介绍，专项整治行动将重点聚焦三方面问题：一是严肃处理传播导向不正确、内容低俗网络文学作品行为；二是坚决打击传播淫秽色情网络文学作品行为；三是依法查处侵权盗版行为。全国“扫黄打非”办公室将联合公安等部门严查有关案件，严惩违法犯罪分子，对不履行主体责任的企业坚决进行查处。

专项整治行动开展以来，根据群众举报，全国“扫黄打非”办公室已分别部署北京、上海、江苏等省市，对“17K小说网”“晋江文学城”“起点中文网”等传播淫秽色情及低俗文学作品情况进行调查。

目前，北京市文化市场行政执法总队已对“17K小说网”“晋江文学城”“飞库网”“飞卢小说网”“红袖添香”“纵横中文网”作出行政处罚，上海、江苏已分别向“起点中文网”“逐浪小说网”下达行政处罚告知书。同时，各地对辖区内文学网站加强监管，查处了一批行政、刑事案件。

在组织查办案件的同时，全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署已协调相关部门关闭400余家境内外违法违规文学网站。各地也加大工作力度，相继关闭了一批手续不齐备、导向不正确、内容不健康的文学网站。

国家新闻出版署相关部门负责人冯宏声表示，围绕专项整治行动的推进，管理部门将持续加大网络文学的日常监管力度。

责任编辑：刘德宾 SN222