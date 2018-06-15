纪念司徒美堂诞辰150周年座谈会召开 万钢出席

原标题：纪念司徒美堂诞辰150周年座谈会在京召开

本报北京6月14日电 （记者杨昊）6月14日，纪念司徒美堂诞辰150周年座谈会在京举行。全国政协副主席、致公党中央主席万钢出席会议并讲话。

万钢在讲话中回顾了司徒美堂先生致力为公、不懈追求进步与真理的一生。他指出，纪念司徒美堂先生，要继承致公党老一辈领导人与中国共产党通力合作、为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，要把致公党老一辈领导人参与开创的多党合作事业发扬光大，要弘扬致公党老一辈领导人优良传统，秉承“致力为公、侨海报国”，积极参政履职，为实现中华民族伟大复兴作出贡献。

司徒美堂是伟大的爱国主义者、深受海内外人士尊敬的著名华侨领袖和中国致公党卓越的创始人之一，被誉为“爱国旗帜、华侨楷模”。

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