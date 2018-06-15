印度经济面临油价上涨压力 中印决定联手对抗西方

原标题：油价上涨给印度经济造成很大压力，中印决定联手对抗西方





多家印度媒体14日引述印官员的话称，中国和印度已启动正式协商，成立“买油国俱乐部”，以抗衡“石油输出国组织”（欧佩克）对原油价格的主导权。美国彭博新闻社14日报道称，中印正在讨论增加对美国的原油进口，以减少对欧佩克成员国原油进口的依赖。报道称，该俱乐部还将包括日本和韩国。

据中国石油网消息，中石油董事长王宜林6月11日与来访的印度石油公司董事长桑吉夫·辛格一行举行会谈，双方就中印油气领域合作深入交换意见。《印度时报》14日称，中国和印度去年约占全球石油消费的17%，未来几年可能达到50%。两个月前，印度石油部长普拉丹在一次会议上公开呼吁印度和中国石油公司在市场上组建联盟，以拥有更大发言权。“现在，两国正努力将石油采购联合起来，以提高与欧佩克讨价还价的能力。”报道引述印度官方消息人士的话称，两国正在努力合作而不是竞争，“时机是正确的。美国石油和天然气生产的繁荣，让我们对欧佩克有更多谈判砝码。”





印度《经济时报》14日称，中印在磋商过程中主要讨论了如何消除基础设施瓶颈，以促进美国原油和天然气进入亚洲市场。目前，欧佩克占据印度原油进口的约60%，且印度无法从议价中获得更好的价格。而欧佩克减产导致国际原油价格创下4年新高，迫使印度汽油、柴油价格上涨，给印度经济造成很大压力。

消息人士称，中印会谈就联合采购石油的可能性以及联合谈判降低原油在亚洲市场的溢价问题进行了讨论，还将向日本和韩国提出类似合作建议。《经济时报》称，随着中国石油集团及其附属公司在海外市场销售其在第三国油田生产的大部分石油，印度表示有兴趣直接购买中国公司的石油股。此外，中方还可能对印度油气设施建设进行投资。





彭博社14日称，中国和印度分别是全球最大和第三大原油进口国，中印缔结“买油国俱乐部”对欧佩克将形成新的挑战，来自墨西哥湾和得克萨斯州的原油已经进入亚洲市场，该组织内部对是否结束减产计划也存在分歧。路透社14日发表评论文章称，欧佩克成员国6月22日将在维也纳讨论是否结束减产计划，国际原油市场价格非常容易受到该组织的影响，但仅仅将焦点放在供应方是短视的，需求方是影响原油价格更为重要的因素，因为国际原油市场几乎已成为两个国家的“人质”：中国和印度。文章称，今年国际原油需求增长中，中印占据了69%，“这两个国家发生的事比维也纳的事更加重要”。▲

责任编辑：刘德宾 SN222