美国在台协会新馆悄然开张 特朗普担心刺激大陆？

原标题：“特金会”同一天，美国台北办事处新馆悄然开张，这是特朗普担心刺激大陆吗？

就在全世界把目光放在12日新加坡特朗普会见金正恩的时候，美国在台协会（AIT）台北办事处新馆同一天悄然开张。

外界之前最关注的，就是美国派哪个层级的政府官员参加开馆仪式。答案当天揭晓，美国国务院负责教育与文化事务的助理国务卿玛丽·罗伊斯出席。这一职务相当于大陆这边的司长，远远低于之前英国《经济学人》预测的美国国家安全顾问博尔顿，甚至低于外界普遍预估的美国内阁排名中间的部长。对此，美国在台协会台北办事处处长梅华健表示，罗伊斯是非常恰当的合适人选。

面对坐在一旁的蔡英文、赖清德、马英九等人，罗伊斯的开馆致辞也显得中规中矩，仅仅泛泛谈到“美台虽然隔着太平洋，但共享信念与信任，已经塑造坚实的合作基础”，没有提出什么让台湾当局感到意外之喜的新话。除去场外抗议的民众，整个开幕式就在这样波澜不惊的气氛中结束，用台湾媒体的话说，叫做“低空掠过”。这样寡淡的场面与被媒体热炒的美台关系日趋密切差距不小，更遑论蔡英文口中所称的“美台关系处在历史上最好阶段”。之前，美国先后通过“与台湾交往法案”和“国防授权法”，蔡英文当局也积极配合美国的印太战略，倚美抗陆的架势十足。再观12日华盛顿低配版的出席人选，台湾方面的大失所望可以理解。

对此，奥巴马时期负责中国大陆、台湾与蒙古事务的官员何瑞恩有一个很到位的解释，长期以来，美国实行的两岸政策叫“友台不反中（大陆）”。

把“友台”与“不反中（大陆）”分开解释不难。基于历史与现实原因，美国国内有相当一批政客亲近台湾，同样的，基于基于历史与现实原因，美国国内有相当一批政治家明白不能因为台湾问题而彻底破坏美中大局，但“友台”与“不反中（大陆）”这个名词，就宛如华盛顿宣称其坚持的基于中美三个联合公报与“与台湾关系法”的“一个中国政策”一样，如何放在一起操作，则是一个需要拿捏分寸的活儿。

以这次开馆仪式为例，有分析称这是因为特朗普当局不想让台北开馆仪式冲淡了新加坡的握手，因此调低了冲撞刺激大陆的烈度。另一方面，“特金会”与台北开馆意外撞期，又给了台湾当局解释为何美方来人分量不足的绝好理由，似乎给海峡两岸都留了余地。

但问题来了，在不承认两岸同属一中的民进党当局执政期间，美国自认为两全其美的“友台”与“不反中（大陆）”之间的分寸越来越难把握。过去人们常说，大陆、台湾、美国是三角关系，但这个三角形从来不是个等边三角形，随着大陆发展，美台关系日益被镶嵌在北京与华盛顿关系中去，“不反中（大陆）”日益也日益成为“友台”的前提。

更重要的是，正如台湾《中国时报》所言，美国不必时刻忌惮大陆，但在完全不对等的美台关系中，台湾则处处要看美国的脸色。华盛顿的对台政策毫无疑问是为美国国家利益服务，首要考虑是美国在亚太地区的战略利益与算计，再怎么亲台，也不会容忍台湾当局恃宠而骄，甚至把美国作为对付大陆或者谋求“独立”的棋子。说到底，美国的“友台不反中”本质还是想两面下注，既保持美国对海峡两岸的影响力，也可以左右逢源不用付出实质代价。

对于华盛顿的如意算盘，各相关方自然了然于胸。在大陆看来，特朗普当局降低赴台官员的级别，依然是一个不正确的举动，因为这个问题的本质不是该派哪个层级的官员去，而是应该不应该派官员去。外交部发言人表示，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。

同样，对于台湾来说，口惠而实不至的“友台”也不是什么好事，一旦民进党当局真之视作是“解药”，并将之视作制衡大陆的筹码，“友台”也就变成了“害台”。亦有媒体看出了未来两岸关系与陆、台、美三边关系的两个爆点，第一是美国军舰是否真会穿越台湾海峡；第二是蔡英文拟今年8月访问南美“友邦”巴拉圭，在“与台湾交往法案”加持的情况下，过境美国哪座城市，也被视作未来美台关系的指标性事件。

责任编辑：张义凌