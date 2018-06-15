原标题：陆机绕台、两岸军事敏感之际，岛内四大情报头目全要换人

[环球时报驻台北特约记者 张云峰]在大陆军机频繁绕台、两岸军事敏感之际，台军中与情治系统四单位负责人下半年都将异动，引发关注。

据台湾《中国时报》14日报道，“军情局长”刘德良因年满60岁，将于本月底退役。此外，“宪兵指挥官”许昌将于9月卸任，“国防部政战局长”闻振国11月到期，“电展室主任”刘德金则可望升任八军团指挥官要职。在这几人中，刘德良最受关注。他是“军情局”第一个内升的“局长”，也是近10多个“局长”中任期最久的。他曾是“国安局二处处长”，叫“安二处”，管的就是大陆情报，之后到“军情局”还是管情报，“接触大陆第一手情资前后10余年”。更重要的是，他还曾在陆军搞过作战计划，“既懂作战又长期研析中共军情的，刘德良算是第一人”。中时电子报披露称，刘德良行事相当低调，所以知名度不高，他以前流落在外的照片只有一张，一直到当“军情局长”必须去“立法院”备询，大家才知道他的长相；除非是正式的情报交换与拜会，他也几乎不参加任何活动。

联合新闻网14日称，刘德良曾因为一个建案，获“国防部”颁发两枚通用奖章、两枚军种奖章与100点绩效，按照9点换算一个大功计算，是军中近年少有的重大奖励。文章还提到，他做情报工作很细腻，曾针对台方吸收的大陆情搜对象，签发过百万奖金，还为台方吸收对象在第三地购置房舍、照顾子女等。不过，“军情局”因“中华民国万岁”标语太老旧危险将其取下，刘德良被大批前辈批为“台独”分子。卸任后，他将被安排到“退辅会”事业单位远荣公司任职。台媒称，“军情局长”登陆管制时间达10年，过去在管制期后登陆的“军情局长”只有丁渝洲，刘德良退伍后拟终身不登陆。

有岛内军方官员透露，大陆国安单位已掌握刘德良6月卸任的消息，非常关注继任人选，目前还未定案。“参谋总长”李喜明之前找到一名资深情报官员，共提出5个考虑人选，包括4个中将和一个少将，没有女性。《中国时报》称，该情报官员并未提出最后建议，仅强调让大陆感觉越陌生、越不了解者，才是最适任的人选，“军情局长个性不宜过于张狂，也不宜过于自信，必须是一位极低调，令中共摸不透的人”。而刘德良退伍前，赠给局内十余名官员一只香樟木制作的木盒，“盒”与“和”谐音，希望“军情局”维持手足和气，“具备此一气质者也成为继任者重要条件”。

《中国时报》称，“军情局长”是攸关两岸和平的重要职位，早年台情治首长都是“总统”身边最信任的人，通常做很久，但一旦有猜忌就一夕拔掉。现在的“军情局长”已降编到连军团指挥官都不如，归“参谋本部情报次长室”督导，“不要说总统，见个部长怕都很难”。文章说，正因其地位大不如前，就算久任，也不可能出现一个手握实权的情报头子，让政治人物忌惮三分。

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