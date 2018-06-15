李嘉诚大儿子斥资10亿英镑买下伦敦瑞银大楼(图)

来源：中国日报
[重磅！李嘉诚大儿子10亿英镑买下伦敦瑞银大楼！]刚刚接班的香港首富李嘉诚长子李泽钜通过长江实业集团斥资10亿英镑，从British Land和新加坡主权基金GIC手上买下了位于英国伦敦金融城的地标级写字楼5 Broadgate。该楼为瑞银（UBS）伦敦总部所在地，同时也是瑞银欧洲总部。（记者 王铭洁）
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