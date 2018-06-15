落马的十八届中央委员中 这两人还没过堂

原标题：落马的十八届中央委员，这两人还没过堂

撰文 | 孟亚旭

6月14日，十八届中央委员项俊波在江苏常州一审过堂，他是一个多月以来第二位过堂的十八届中央委员。5月9日，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山在呼伦贝尔中院一审过堂。

项俊波

就在孙怀山过堂的前一天，重庆市委原书记孙政才因受贿罪被天津市一中院判处无期徒刑，他是十八届中央政治局原委员。

至此，落马的十八届中央委员中（不含来自军方的十八届中央委员），还有2人未过堂。

到央行的第二年就开始收钱

先来看检方指控——

2005年至2017年，被告人项俊波利用担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保监会党委书记、主席等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

与此前检方提起公诉时公布的消息相比，这次新披露的主要有4个方面：

其一，项俊波收钱的时间跨度，从2005年至2017年，共13年。

项俊波早年长期在审计署工作。2004年7月，时任审计署副审计长的项俊波履新央行副行长，根据检方指控，他到央行的第二年就开始收钱。

其二，提供帮助的事项，主要集中在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升上。

其三，特定关系人是杨光，被另案处理。

其四，收钱金额为1942万余元。

8人获刑，3人被判无期

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统计，至少已经有21位十八届中央委员（共有205名委员）被查。

其中8人获刑，刑期最短的是天津市原代理书记、原市长黄兴国，他因受贿罪获刑12年。刑期最长的有3人：中央统战部原部长令计划、辽宁省委原书记王珉和重庆市委原书记孙政才，均被判处无期徒刑。

与已经获刑的十八届中央委员相比，项俊波敛财数额不是最多的。

收钱最多的是孙政才，敛财1.7亿余元，其次是王珉，受贿1.46亿余元，排在第三位的是令计划，收钱为7708.5383万元。

王三运、苏树林尚未一审

除上述8人外，落马的十八届中央委员中，还有2人已经过堂，1人被最高检立案侦查，还有1人被检方起诉。

已经过堂的2人，除项俊波外，就是全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山，后者受贿一案于今年5月9日在呼伦贝尔市中院一审开庭审理。

检方指控——

孙怀山在1994年至2016年，利用担任共青团中央办公厅主任、全国政协副秘书长、常委、中共中央委员会委员等职务上的便利及职权形成的便利条件，为有关单位和个人在获取土地使用权、企业经营、项目审批、职务提拔等事项上提供帮助。2000年至2016年，孙怀山直接或通过其家人非法收受他人给予的财物，共计折合人民币3975万余元。

一个细节是，孙怀山从 1994 年起利用职务之便为他人提供帮助，但直接或通过其家人收钱却是从 2000 年开始的。中间的 6 年时间里，他可能是“无偿”提供帮助，这是非常罕见的。

而甘肃省委原书记王三运和福建省原省长苏树林尚未进到一审环节——

去年9月30日，最高检决定对王三运立案侦查。今年2月23日，苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权一案，已经由上海市人民检察院第二分院向上海市二中院提起公诉。

4人被党纪处分 还有5人来自军方

除进入到司法程序的上述12人外，落马的十八届中央委员中，有4人受到党纪处分，即民政部原部长李立国、原国家安监总局局长杨焕宁、司法部原部长吴爱英和国务院原秘书长杨晶。

2017年2月，李立国被留党察看二年，行政撤职，降为副局级非领导职务

2017年7月，杨焕宁被留党察看二年，行政撤职，降为副局级非领导职务

2017年10月，十八届七中全会披露，吴爱英已被开除党籍

2018年2月，杨晶被留党察看一年、行政撤职，降为正部长级

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，吴爱英受党纪处分的原因官方未披露，而其他三人被处分的原因也各不相同。

李立国是“管党治党不力，严重失职失责，所辖单位发生系统性腐败问题”；杨焕宁是“在大是大非问题上背离党性原则，利用职权谋取私利”；杨晶则是“长期与不法企业主、不法社会人员不当交往，为对方利用其职务影响实施违法行为、谋取巨额私利提供便利条件，其亲属收受对方财物”。

据政知君统计，落马的十八届中央委员中，至少有5人来自军队，分别是：

资料：中国经济网 新华网 人民网 中央纪委官网等

责任编辑：张申