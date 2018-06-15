原标题：安徽省委书记就此事明察暗访，行程超千公里

6月12号至14号，安徽省委书记李锦斌深入安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山沿江五市调研推进长江经济带发展情况。他强调，要认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是推动长江经济带发展重要思想，坚持生态优先、绿色发展，坚持共抓大保护、不搞大开发，着力打造水清岸绿产业优的美丽长江（安徽）经济带。

本文图片均来自“安徽新闻联播”微信公众号

三天时间，李锦斌一行从长江安徽段起点同马大堤段窑段沿江而下至终点驷马山乌江枢纽处，昼夜兼程一千多公里，通过明察和暗访的方式，采取陆上走和江上行的手段，深入考察化工企业搬迁、非法码头整治、黑臭水体整治、固废危废治理、湿地修复、环境监测等情况，实地督察中央环保督察反馈问题整改落实情况，边走边看、边访边查、边议边改。

12日一早，李锦斌一行驱车3个多小时来到安庆市宿松县同马大堤的起点碑处，详细了解河长制落实情况以及“三水共治”工作进展，强调要按照国家关于长江岸线功能区划分的要求，严格分区管理和用途管制，促进长江岸线资源科学利用。途中，他随机停车走到江岸边查看涵洞排水的水质和三江货运站码头清理建绿情况，强调要继续巩固以治矿、治砂、治岸、治超、治污为主要内容的“五治”行动，确保问题整改到位。

12日下午，李锦斌顶着烈日，暗访了望江县华阳镇一处入江排污口、安徽金泉生物和中环环保马窝污水处理厂运行情况，指出存在的问题，要求限期整改。

随后，李锦斌查看了安庆石化危化品码头及油气输送管线“8828”迁建项目，勉励公司要向中高端、无污染、精细化工方向发展。安庆皖江发电有限公司坚持走绿色低碳发展道路，受到李锦斌的肯定。在安庆市大观区小新桥渡口，李锦斌看到此处停有渔船，环境恶劣，他要求进一步落实渔民上岸工程，实现搬上来、住下来、富起来。

13日上午，李锦斌采取“四不两直”的方式，先后检查了池州市铜冠有色池州公司、新赛德化工有限公司的环保工作，要求加强第三方水质监测，督促企业整改完善。在池州市城东污水处理厂，李锦斌详细询问了COD、氨氮含量等指标，强调所有的工业和生活污水都要纳入统一的管网设施。池州市507码头原来倾倒了许多固废垃圾，曾被中央环保督察组点名，如今已整改到位。得知池州市安排相关同志专门住点包保整改，李锦斌说，抓环保整改就要狠抓领导包保责任制、狠抓长效机制建设。507码头货运港口已经拆除复绿，李锦斌要求结合实际完善长江岸线分区详规，真正把国家规定落到实处。

引江济淮工程是跨流域、跨省重大战略性水资源配置和综合利用工程。李锦斌来到铜陵市枞阳县引江济淮枢纽工程现场，看工程规划图、听施工情况汇报，要求“保质保量保廉政”。铜陵海螺码头紧邻饮用水二级水源保护地和铜陵淡水豚自然保护区，李锦斌强调要依法依规、统筹解决生态环保问题，创优技术、创优工艺，做到高质量发展。铜陵铁科轨道装备有限公司2个月前被环保部门督察过，但至今仍存在车间粉尘飞扬、工业污水乱排问题，李锦斌严肃要求企业彻底整改。随后，李锦斌来到铜陵市狮矿大沟，详细询问了污水排放情况等，他指出，要落实整改责任制，构建长效管理机制，根治黑臭水体。

13日下午，李锦斌冒高温赶到芜湖造船厂，全面了解船厂的历史发展、经济效益等情况，他说，要按照军民融合、生态环保、“一带一路”发展要求，加快打造生态环保型效益经济。芜湖三山区白象村的一个废弃矿坑，地方正实施固废清理和生态修复工作，李锦斌指出，要加强网格化、责任化管理，全力防治“被污染”。芜湖市有200多公里长江岸线，李锦斌乘船实地查看江岸绿化情况。他叮嘱芜湖市负责人，要认真查漏缺，积极复绿、补绿、增绿，依法依规拆除长江两岸不合规的设施，打造绿色江岸。

芜湖鸠江区清水街道有个“村级工业园”，园内47家企业大都属散乱污小企业，李锦斌强调，要坚持生态必须优先是“红线”、发展必须绿色是“底线”，着力打造循环经济的高品质园区。芜湖市港湾路明渠是芜湖市黑臭水体之一，被中央有关媒体曝光，李锦斌指出，要控制源头、彻底整改、防止反复，还老百姓一条干净的河流。

14日上午，李锦斌一行来到马鞍山市和县东河村靠近长江岸边的一个湖泊，随机下车查看水质和致污原因，要求动员各方力量，共同保护环境。马鞍山市八段沟河流ph值超过了10，李锦斌要求有关单位采取有力措施加强水污染防治。国家环境空气自动监测网在马钢大学生公寓6楼楼顶设有监测站，李锦斌一口气爬上楼顶，查看空气环境监测指标，他指出，要切实落实蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量。驷马山乌江枢纽工程1969年建成，具备灌溉、防洪、通航三大功能，李锦斌说，最大的项目是生态项目，最好的项目是环保项目，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益。

调研期间，李锦斌主持召开座谈会。他指出，要提高政治站位，从树牢“四个意识”、坚定发展信心、坚持问题导向出发，深刻认识打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的重大意义，切实增强长江经济带发展的责任感、使命感、紧迫感。

李锦斌强调，要强化战略眼光，深入谋划打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的思路目标。“水清”，就是实现水环境改善好、水资源保护好、水生态修复好“三个好”；“岸绿”，就是实现森林覆盖率、空气优良率、土壤清洁率“三个大提升”；“产业优”，就是实现项目、企业、园区“三个高质量”。当前要围绕“三段线”发力，第一段线是沿江1公里以内，做到“五个达标”，即长江干流及主要支流入河排污口国考断面监测达标率全面实现，长江干流40个水功能区全部稳定达标，沿江5市PM2.5指标全面达标，应绿尽绿全面达标，不符合环保要求的重化工、重污染企业实现搬迁全部达标；第二段线是5公里以内，做到“五个一律”，即畜禽养殖企业和网箱水产养殖一律整改到位，25度以上坡耕地一律退耕还林还草，在建的重化工业项目一律整改达标，现有的重化工企业一律实施提标改造或转型，“散乱污”企业一律依法关闭搬迁；第三段线是15公里范围内，做到“五个合规”，即现有污水处理厂出水水质全面合规，城市黑臭水体治理全面合规，畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，新建项目全部合规，工业园区优化整合全面合规。

李锦斌指出，要开展集中攻坚，全面落实打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的重点举措。一要“禁新建”，沿江1公里以内除事关公共安全及公众利益的建设项目外，一律不再新批项目，已经批准的项目一律不得开工建设。二要“减存量”，取缔关停沿江1公里以内散乱污企业，分类分年有步骤地推进重化工、重污染企业搬进园区，持续巩固 “五治”行动。三要“关污源”，管住江上、入河排污口、城镇污水、农村面源污染，不断改善环境质量。四要“进园区”，推动搬迁、新建项目有计划进园区，加快开发园区优化整合，确保园区污水处理设施建设到位。五要“建新绿”，全面实施生态复绿工程，对沿江绿化空白区域进行补绿，打造沿江国家森林城市群和绿色生态廊道。六要“纳统管”，做到园区企业、环保设备运行、环保数据监测“三个全覆盖”。七要“强机制”，健全多元投入、政策统筹、生态补偿、协同合作等机制。

李锦斌强调，要加强组织领导，把打造美丽长江（安徽）经济带作为生态文明建设“一号工程”， 做到统筹推进“一体化”、协调联动“一张网”、考核运用“一本账”，切实强化打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的责任担当，为把长江经济带建设成为黄金经济带作出安徽贡献。

省领导邓向阳、陶明伦、何树山陪同调研。

来源：“聊时局”微信公众号

责任编辑：张义凌