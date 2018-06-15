海军运输机紧急飞赴南沙岛礁 转运重病民工(图)

原标题：海军运输机紧急飞赴南沙岛礁 转运重病民工

据微信公众号“南海舰队”14日报道，6月12日，南海舰队航空兵某飞行团紧急出动运输机飞赴南沙某岛礁机场，将身患重病的民工曾某及时转运到海南省三亚市解放军425医院治疗，为抢救生命赢得了宝贵时间。

6月9日晚饭后，在南沙某岛礁参与建设的民工曾某散步时，突发头痛并伴有剧烈胀痛、四肢无力、步行困难和恶心呕吐等症状，工友发现后马上将其送到岛上门诊。医生对病人进行体温、血压、心肺和神经系统等检查，并给予补液和止呕等治疗后，病人仍感到头痛不适，用止痛药效果不佳，考虑为脑部病变，医生及时对病人进行腰椎穿刺脑脊液检查，并确诊为蛛网膜下腔出血。

南海舰队航空兵某飞行团紧急出动运输机，转运重病民工 图自微信公众号“南海舰队”

蛛网膜下腔出血指脑底部或脑表面的病变血管破裂，血液直接流入蛛网膜下腔引起的一种临床综合征，又称为原发性蛛网膜下腔出血，约占急性脑卒中的10%，是一种非常严重的常见疾病。

经过几天的对症治疗，病人病情已基本稳定。鉴于岛上医疗条件有限，为防止病人再次出血危及生命，医生建议转院，施工单位随后向部队申请飞机紧急救援后送治疗。

6月12日8时，南海舰队航空兵某飞行团接到上级命令：“立即出动运输机飞往南沙某岛礁转运病人。”接到命令后，该团立即启动紧急出动预案，现场调整飞行方案，避让出运输机紧急起飞航线。随着一道道命令下达，机务、空勤和医护人员都迅速赶到外场，检查交接飞机、加油、充电，不到20分钟各项工作准备完毕。

8时22分，随着塔台指挥员一声令下，该团岳鹏副团长驾驶运输机直刺云霄，紧急飞往南沙某岛礁机场。

10时50分，运输机安全降落在目的地，机组人员协助医护人员迅速将病人接上飞机。由于飞机震动、颠簸会影响病人病情恶化，飞行员时刻集中精力保持飞机平稳，多次绕开浓积云、积雨云，在病人病情允许下最大速度返航。

13时40分，运输机返回三亚，随后救护车将病人送往解放军425医院治疗。目前，病人生命体征正常，正在接受进一步治疗。

来源：微信公众号“南海舰队”

责任编辑：张义凌