港珠澳大桥24小时跨境巴士将开通 各设施相继到位

原标题：（港澳台）港珠澳大桥香港连接线各类配套设施相继到位

新华社香港6月15日电（记者周雪婷）港珠澳大桥香港连接线各类配套设施相继到位。香港特区政府消防处14日宣布，港珠澳大桥消防局暨救护站正式投入运作；港澳直通巴士协会也于当日表示将开通经大桥往来港澳的24小时跨境巴士。

消防处新闻发言人对记者表示，港珠澳大桥消防局暨救护站位于港珠澳大桥香港口岸顺岸路10号。该局的编制为108人，有8辆行动车辆进驻消防局，包括油压升降台、大抢救车及消防摩托车等。该消防局除了处理港珠澳大桥事故外，也会视情况派员处理邻近地点的意外事故。

由港澳直通巴士协会运营的“港澳一号”也将在港珠澳大桥开通当天提供经大桥往来港澳的跨境巴士服务。据了解，“港澳一号”每日将提供19个班次跨境巴士服务。巴士日间收费每单程170港元，傍晚6时至翌日清晨6时每单程收费190港元。

港澳直通巴士协会副主席钟伟棠介绍，每部巴士可载乘客53人，预计每日将有逾2000人次乘车。车内将提供免费无线网络及USB插座。未来可以在车站或通过网上平台购票。

钟伟棠说，协会目前已招聘了27名香港本地司机，他们有不少于5年的连续驾驶巴士经验。在投入服务首月，每班车将安排澳门人员指示澳门行车路线，以保证行车安全。

港珠澳大桥主体工程集桥、岛、隧于一体，全长约29.6公里。大桥香港连接线部分已于2017年5月18日全线贯通，其路面铺装及道路设施也于2018年1月20日顺利完工。余下正在进行的工程主要包括交通管理及监察系统的最后安装、测试，及其他配套设施的收尾工作。（完）

责任编辑：张玉