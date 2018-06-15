香港这场“持久战”终于要结束了

原标题：香港这场持久战，终于要结束了

香港立法会经过近40个小时审议，14日晚以40票赞成、20票反对、1票弃权，三读通过《广深港高铁（一地两检）条例草案》，正式完成三步走程序。

所谓“一地两检”，就是在西九龙总站设立香港口岸区及内地口岸区，乘客可在同一个地方依序办理两个不同管辖区的通关程序。立法会14日晚上10时许进行表决，投票钟声结束，泛民议员起哄并撕毁手上文件，高喊“割地自阉”。他们的举动遭到批评。议员叶刘淑仪称，广深港高铁由兴建到立法，已走到最后一段路，只要工程没有问题，9月就可以搭乘高铁。她批评部分反对“一地两检”的议员是对内地存有偏见甚至歧视。

香港运输及房屋局局长陈帆强调，特区政府及中央政府对尊重国家宪法、“一国两制”、《基本法》以及对拥抱法治的坚持，比反对草案的议员更有承担、更有决心。香港大公网称，立法会三读表决通过后，“一地两检”所有程序便完成，并成为香港法律的一部分，高铁通车指日可待。

责任编辑：张玉