5月房价数据出炉出炉 丹东以5.3%涨幅领跑

原标题：5月房价数据出炉！新房价格环比上涨0.80%，丹东涨幅5.3%领跑

6月15日，国家统计局公布5月房价数据。

中国5月份新建商品住宅均价环比上涨0.80%；前月为0.57%。一线城市商品住宅销售价格同比持续下降，二线城市有所上涨，三线城市涨幅继续回落。深圳5月份新建商品住宅价格环比下跌0.1%，北京5月新建商品住宅销售价格指数环比上涨0.2%，上海5月新建商品住宅销售价格指数环比下跌0.2%，广州5月新建商品住宅销售价格指数环比上涨1.8%。环比看，丹东涨幅5.3%领跑，三亚涨幅2.4%居于第二位，海口和成都均为2.1%。

5月乌鲁木齐、武汉、泸州、昆明二手房价格涨幅居前。北京5月二手住宅价格环比+0.3%。上海5月二手住宅价格环比-0.3%，广州5月二手住宅价格环比+1.0%，深圳5月二手住宅价格环比+0.8%。

一、一线城市商品住宅销售价格同比持续下降，二线城市有所上涨，三线城市涨幅继续回落

5月份，各地继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不断加大房地产市场调控力度，全国40多个城市出台了调控政策，防止房价明显过快上涨。据初步测算，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%，分别连续4个月和3个月下降，降幅比上月分别收窄0.4和0.5个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨5.4%和4.4%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点，分别连续4个月和10个月回落。

从环比看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.3%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

二、15个热点城市商品住宅销售价格涨跌互现

5月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有5个，比上月减少2个，最大降幅为1.1%；持平的1个；上涨的9个，增加1个，最高涨幅为2.1%。同比下降的城市有8个，比上月减少2个，最大降幅为2.8%；上涨的7个，增加2个，最高涨幅为3.4%。

来源：国家统计局

责任编辑：张申