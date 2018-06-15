厅官收受企业好处费：20个茶叶盒里装着200万现金

原标题：公司老总用“茶叶”行贿厅官：20个茶叶盒装200万现金

近日，由宁夏回族自治区银川市人民检察院提起公诉的宁夏回族自治区宁东能源化工基地党工委原常务副书记、管委会原副主任张湧（正厅级）受贿案一审判决，银川市中级人民法院以被告人张湧犯受贿罪，判处其有期徒刑12年，并处罚金100万元。已追缴的赃款1323多万元及翡翠原石3块予以没收，依法上缴国库；违法所得的余款126万多元继续追缴。

银川市人民检察院指控，张湧利用其先后担任宁夏回族自治区交通厅古王盐兴公路建设指挥部建设处处长兼世界银行贷款项目办公室主任、宁夏回族自治区交通厅副厅长、宁夏宁东能源化工基地建设领导小组办公室副主任、宁东能源化工基地管委会副主任的职务便利，为他人谋取利益，自2003年至2017年，先后非法收受他人现金、翡翠原石等财物，价值共计人民币1136.9万元、美元51万元，应当以受贿罪追究其刑事责任。

一次受贿200万元

被告人张湧，2011年至2017年任宁夏宁东能源化工基地管委会副主任，张湧在宁东能源化工基地工作7年时间，是宁东基地开发建设最重要时期。宁东能源化工基地于2003年被确定为宁夏“一号工程”，包括煤、电、煤化工三大产业项目和基础设施建设项目。截至2016年底，宁东能源化工基地总投资就超过了4230亿元。

起诉书指控的张湧18起受贿犯罪事实，其中有16起犯罪事实为张湧在担任宁东管委会副主任期间所实施，大部分受贿事实为私企业主请托张湧为其承揽宁东基地工程及为工程款结算提供帮助。这其中，宁夏华晟达建设工程有限公司董事长王某某向张湧行贿200万元案例最为典型。

法院审理查明，2012年，王某某找到时任宁东能源化工基地管委会副主任的张湧，想承包宁东道路土建工程，张湧告诉王某某，想干工程得经过招投标，而且需要垫资干。王某某问张湧两年内能否拿到工程款，张湧承诺可以提供帮助。随后，王某某挂靠3家公司名下，参与投标宁东的4条道路工程项目。在张湧的关照下，3家公司顺利中标。为了感谢张湧在4条道路工程招投标中给予的帮助，并为了以后顺利拿到工程款和再次承揽其他项目，王某某一次性送给张湧200万元。张湧将收到的贿款入股到宁东基地的一家公司。

除了自己受人请托，张湧还为掮客提供帮助。2012年，张湧受许某某的请托，为许某某的朋友张某某挂靠的宁夏方圆建设工程有限公司中标宁东基地综合服务区市政基础设施工程和工业园区快速通道工程提供帮助。为此，许某某先后两次送给张湧100万元现金和价值2.1万元的翡翠原石3块。2016年年底，因害怕事情败露，张湧退还给许某某100万元。

帮企业不忘收好处费

张湧在担任宁东能源化工基地管委会副主任期间，为招商企业提供便利时，不忘收取好处费。

法院审理查明，2013年4月，宁夏神麒铝业有限公司在宁东能源化工基地投资建设铝金厂，就在前期工程立项进入建设阶段，因为没有环评和安评手续无法正常按期开工。公司负责人李某某找到张湧，希望能边建设边审批，并在2014年春节前送给张湧50万元。随后张湧利用管委会开会之机，提出各部门要有担责意识，对招商引进来的企业要大力支持，保证企业尽快投产经营。没过多久，神麒铝业顺利开工投产。

2012年，宁夏南益化工有限公司到宁东基地投资，因为宁东管委会给的土地位置不好，南益化工一直没有建设厂房。2013年年底，该公司负责人王某某听说有企业退出了一块地，就向管委会打报告，要求更换土地位置。宁东管委会口头同意但迟迟不上会通过。为了尽早落实土地开工建厂，2014年春节，王某某送给张湧1万美元，随后，管委会通过了更换土地的事宜。

插手私企股权转让

法院审理查明，2014年，张湧受宁夏仁和环保科技发展有限责任公司法定代表人周某某的请托，为该公司收取宁夏宁东资源循环利用科技发展有限责任公司的股权转让款和资产收购款提供帮助，于2014年6月收受周某某200万元。

据周某某供述，2013年其公司运营宁东一号渣场，为了排渣、结算等事宜经常去找张湧，一来二去就熟悉了。2013年初，经宁东管委会决定，宁东管委会下属的宁东投资公司收购了宁东资源循环利用科技公司90%股权。2013年，周某某把循环利用公司的股权转让给宁东投资公司并办理了股权过户手续，但是宁东管委会及投资公司没有对这部分股权进行评估，也没有结算转让款。为了能尽快完成股权评估、结算转让款，周某某多次找到张湧。张湧答应后宁东管委会就上会讨论通过了宁东一号渣场的结算定案，当时评定了约3亿余元的结算款，没多久，宁东资源循环公司就支付了8000万元的转让款。

为了答谢张湧，周某某专门准备了20个茶叶礼品盒，装着200万元现金，放到张湧的车上。

近日，银川市中级人民法院以被告人张湧犯受贿罪，判处其有期徒刑12年，并处罚金100万元。

来源：法制日报

责任编辑：张申