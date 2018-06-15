中国被指引领无人智能设备革命 城市机器人或崛起

原标题：英媒：中国正引领无人智能设备革命 城市机器人或将崛起

参考消息网6月15日报道 英媒称，未来的这一幕或许有点“吓人”：一个有着黑眼睛却没有嘴唇的机器人警察能够识别罪犯，搜集证据。

据英国广播公司网站6月10日报道，2017年6月，这样一位机器人警察就出现在世界第一高楼迪拜哈利法塔的外面。

但这位“警察”后来做了什么？迪拜对机器人技术的钟爱是否只是渴望处在技术最前沿的阿联酋的一种宣传策略？

报道称，作为这款机器人警察的制造者，西班牙PAL机器人技术公司介绍了这位“警察”的职责，让人感觉它更像是一位导游，而非真正的警官。

公司发表声明说：“这台机器人可以在软件的帮助下，提供多种语言的实用信息。它还可以指导人们前往指定地点。此外，人们使用机器人内置的扩音器，就能联系到迪拜警方呼叫中心。人们还可以通过它享受其他警务服务，比如缴纳违章罚款。”

报道称，部署机器人警察是迪拜提升警务“智能化”水平的举措之一，当地将出现更多由计算机控制的无人警察局。迪拜政府希望到2030年机器人警察在全市警力中的比重能够达到四分之一。

报道还称，虽然机器人警察现在的功能略显初级，但英国设菲尔德大学计算机科学教授诺埃尔·夏基认为，它们以后的工作会“更紧张”，比如负责监视，或者在街头搜寻爆炸物等危险品。

报道指出，中国已经将机器人推广到许多车站和机场。身高1.6米的“E巡机器警长”已经在河南郑州东站“开展工作了”。

据报道，这台机器人配备多个摄像头，它曾利用内置传感器发现过一次火灾隐患。

报道称，这台机器人还能辨识人脸，跟踪嫌疑犯或者可疑人员。

报道还称，另一方面，深圳机场去年投放了“深圳小安”安保机器人。这款机器人搭载四个摄像头，能够执行安检巡逻任务。

据中国媒体报道，“深圳小安”还配备了令人惊讶的“带电防暴叉”。

报道指出，中国正在引领无人智能设备革命。在中国，人们能看到机器人发挥很大的城市功能，提供新的货物配送方式，甚至提供无人出租车服务。

英国设菲尔德大学教授夏基相信，城市机器人必将崛起。

他说：“我觉得机器人能在城市里发挥许多作用。它们可以做清洁，检查房屋，运送物品。只不过它们现在价格比较高，经常出问题。”

报道称，有人相信，用不了十年时间，城市的天空中就会出现大量飞行机器人。它们不仅能够运送包裹，还能帮忙维护城市基础设施。

比拉勒·卡杜正与英国利兹大学的同事合作设计一组能够修补马路坑洞的无人设备。

卡杜说：“我们设计了一组三台无人设备，第一台负责检查路面，第二台具有挖掘能力，负责做好修补的准备，第三台携带3D打印机，负责实际修补路面。”研究团队计划今年推出原型机。

报道表示，卡杜希望无人设备有朝一日能够广泛应用于建筑行业，能够更精准地报告其发现的问题，而不是像现在这样只是“发回一大堆数据”。

资料图片：郑州东站增设的“E巡机器警长”，可以全天候自主巡逻监控，还可以监测车站内空气质量和温湿度，发现火灾隐患，有效保障旅客出行安全（2017年2月20日摄）。新华社记者 李博 摄

责任编辑：张玉