毕业之后去哪发展？这些地方给房给钱给户口

原标题：给房给钱给户口！你毕业了愿意去这些地方吗？

又到了一年的毕业季，820多万高校毕业生即将迎来毕业选择。毕业了要去哪里工作？是回到老家？还是选择“北上广深”？抑或是去到一个新一线城市？这可能是毕业生走出校园后要定下来的第一件事。

为此，全国多地也是高招百出，给房、给钱、给户口……或许，原本就很纠结的毕业生，在优惠政策面前更纠结了……

那么，到底有哪些优惠政策呢？跟小新一起来看看！

资料图：成都天府新区等一些政务服务中心申请、等待办理落户手续的民众排起长队等待办理。 中新社记者 刘忠俊 摄

没户口怎么办？多地帮你解决

给毕业生户口可以说是不少城市招才引智的“核心竞争力”。各地开出了怎样的优惠条件？我们先从各地给户口的“标配”开始看起。

南京：40岁以下本科毕业生即可落户。

海南：各类高层次人才、硕士毕业生、“双一流”高校和留学归国本科毕业生以及相关创新、创业人才可在海南任一城镇落户。

天津：本科生不超过40周岁、硕士研究生不超过45周岁，就可以直接在天津落户，博士研究生落户则不受年龄限制。

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资料图：2018年5月14日，海口公安民警在海口市三角池公园为民众办理落户手续、提供落户咨询服务。 尹海明 摄

在“标配”之上，同样有的省份给出了政策的“升级版”，从家人团聚、办理便利度等方面来解决毕业生的后顾之忧。

西安：本人通过学历、人才、投资纳税落户同时，可同步完成举家迁入。此外，西安还放宽投靠直系亲属限制，不论父母是否退休、子女是否成年，均可自由投靠。

太原：留学归国人员可直接落户。专科以下学历只要年龄不超过40周岁（含），本科学历只要年龄不超过45周岁（含）也可直接落户，硕士研究生以上学历落户则不受年龄限制。 且各类人才配偶、子女、父母均可随迁。

深圳：新增个人申办方式，毕业生接收可通过个人申办方式办理，实现办理零费用；大幅消化报到业务高峰期，学历信息审核网上完成，报到落户一起办，网上预约不等待，真正做到零排队。

资料图。中新网 种卿 摄

住房不用愁 花式“红包”帮你安居

有了户口之后，毕业生同样很关心，到了一个陌生的城市，我要住在哪？

如果有计划买房，毕业生可以在不少城市领到一笔购房补贴。石家庄、长春、郑州、合肥、长沙等多地都发布过相关的购房补贴政策。

郑州：对符合条件的博士、硕士和“双一流”建设高校的本科毕业生，在郑州首次购房分别给予10万元、5万元、2万元购房补贴。

长沙：新落户并在长沙市域内工作的全日制博士、硕士毕业生（不含机关事业单位在编人员，年龄不超过35周岁）首次购房后，可分别申请6万元、3万元的购房补贴。

武汉：让大学毕业生以低于市场价20%买到安居房。

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资料图：武汉大学生人才公寓内景。中新社记者 钟欣 摄

什么？买房可以打8折？如此大的购房优惠使不少毕业生都很心动！

“开心，请问在哪里看具体的细则啊？好几项政策我都有符合耶！”有毕业生在@中国新闻网 微博下留言。

但同样有毕业生表示：“我缺的是那两成吗？我缺的是那八成……”

那么，如果暂时没有买房的计划怎么办？没关系！即使是租房子，也同样可以住得很舒心。

武汉：让大学毕业生以低于市场价20%租到租赁房，如果属于合租，甚至可低于市场价的30%。

合肥：对新落户的博士、35岁以下的硕士、毕业3年内的全日制普通高校本科和大专及职业院校毕业生，在合肥创业就业，三年内按每人每月1500元、1000元、500元和300元的标准发放租房补贴（不含党政机关、国有企事业单位人员）。

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值得一提的是，即使不买房也不租房，来面试也有房子住！可以说，趁机旅游一圈都不亏。

成都：提供青年人才驿站，外地本科及以上学历的应届毕业生来蓉应聘，可7天内免费入住。

资料图：成都青年驿站四居室。 钟欣 摄

创业就业 都有钱可以拿

解决了户口和住房问题之后，毕业生关心的“钱袋子”同样值得说道。

和上文提到的来成都面试可免费入住人才驿站类似，来南京面试则可以拿到“真金白银”。

南京：外地高校毕业生来宁面试，可补贴1000元。

资料图：天津举行的一场招聘会 。 中新社记者 佟郁 摄

此外，毕业生如若想长期留在一个城市发展，无论就业还是创业，在资金上也都有保障。

武汉：公布了武汉市大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准。其中专科生每年4万元，本科生每年5万元，硕士研究生每年6万元，博士研究生每年8万元。

石家庄：毕业5年内普通高校毕业生合伙创业或组织起来共同创业，可申请最高80万元的创业担保贷款。

西安：高校毕业生5年内首次在西安创办企业或者从事个体经营，领取工商营业执照且正常经营6个月以上的，给予5000元一次性创业补贴。

资料图：图为用人单位与前来求职的学生进行交流。赵晓 摄

调查：近年来大学毕业生都去了哪？

看到这里，毕业生是不是很心动？各地的政策不仅帮你解决了户口、住房的问题，甚至还有真金白银可以拿！

而下面这组数据，则直观地体现各地引才效果之明显。

据媒体报道，2018年一季度首次在南京办理就业登记并参保的10.5万各类人员中，大专及以上学历人数6.9万人，占66%，同比增长27%，其中外地大学生占八成以上。

再如，据媒体报道，2017年，13.96万大学毕业生落户武汉，同比增加535%。

毕业生在学校图书馆前合影留念。 胡耀荣 摄

第三方教育质量评估机构的数据同样在一定程度上佐证了“抢人大战”的效果。根据麦可思研究院的调查显示，从近五年数据来看，本科毕业生在“北上广深”就业的比例从2013届的28.2%下降到2017届的22.3%。

调查还显示，外省大学生的就业选择更能体现城市吸引力。数据显示，涌入新一线城市就业的外省本科毕业生占比不断上升，2015~2017届的比例分别为28.2%、32.0%、35.6%，提升了7.4个百分点。其中，在杭州就业的近三届本科毕业生中外省人占比最高，为55.3%，其后为天津（54.4%），已高于广州的该比例（45.3%）。

什么？这么多人都已经选择了政策优惠力度更大的新一线城市？作为今年走出校门的820万分之一，你是不是也很心动呢？

对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖在此前接受中新网记者采访时谈到，毕业生在选择城市的时候要有长远的目光，不仅要整体考虑该城市是否有适合自己发展的工作岗位，同时也要关注在岗位不合适的情况下，是否具备足够的调整空间。

责任编辑：张玉