辽宁公安：世界杯期间将重点打击网络赌球犯罪

原标题：辽宁公安：世界杯期间将严打网络赌球，重点打击各层级代理

2018世界杯期间，辽宁公安将把利用世界杯赛事进行赌博的违法犯罪行为作为打击重点。

这次打击整治从6月14日世界杯开幕至7月15日世界杯结束。警方表示，此次打击重点是网络赌球犯罪活动各层级代理、首要分子和骨干成员。

世界杯期间

重点打击网络赌球犯罪

辽宁公安机关表示，今年下半年将继续保持对涉黄、赌、枪、爆违法犯罪的高压态势，依法严厉查处。

尤其在2018年世界杯期间，公安机关将利用赛事赌博违法犯罪活动作为打击重点对象，集中力量侦办一批网络赌球等大要案件。

警方表示，通过研判及以往经验，重大体育赛事期间，赌球特别是网络赌球案件将呈多发态势，目前我们已经掌握了多条线索。

此次重点打击，公安机关将坚持精准打击，不断深挖追源头、摧网络等各项措施，将打击锋芒直指赌球犯罪活动的组织者，对准赌球集团的上层团伙和赌博资金的流转渠道，坚决摧毁组织源头，彻底打掉整个组织架构。

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上半年全省查获涉黄、涉赌刑事案321起

2018年以来，全省公安机关共侦破涉黄赌刑事案件321起；查处治安案件2402起；采取刑事强制措施722人，治安处罚8652人，收缴赃款1419.99万元。

共破获涉枪涉爆违法犯罪案件627起，抓获违法犯罪人员439人，其中公安部督办涉枪涉爆案件在逃人员8名。

收缴枪支678支、仿真枪3527支、子弹8.6万发、爆炸物37.2吨、雷管17.5万发、易制爆危险化学品29.6吨、管制刀具5125把。

集中侦破了一大批精品案件，截至目前共侦破部督案件11起和省督案件32起。接连破获“2·07”“3·26”两起近年来全国最大的公安部督办跨5省非法制贩爆炸物品案件，共打掉非法制造爆炸物窝点3处，抓获犯罪嫌疑人36名，查缴私制爆炸物18.6吨，制式成品炸药150公斤，雷管615枚，起爆器5个，粉碎机1台，硝铵化肥、高氯酸钾、锯末、柴油等制爆原材料15吨。

来源：辽沈晚报

责任编辑：张义凌