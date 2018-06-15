日媒:日本企业借助“一带一路”倡议寻找中欧商机

原标题：日媒：日本企业正在借助“一带一路”倡议寻找中欧商机

《日本经济新闻》6月15日文章，原题：日企借“一带一路”寻找中欧商机 日本企业寻找“一带一路”商机的趋势正在加强。着眼于中国-欧洲间铁路运输趟数的增加和中国内陆地区的基础设施投资扩大，日本企业将加快铺设物流网和基地建设。不过，因收益性等很多方面仍然存在不确定性，日本企业正慎重制定战略。

作为德国西部的工业城市，杜伊斯堡是连接中国和欧洲的货运列车终点站之一。在20多万平方米的广阔车站内，红、蓝、绿等多种颜色的集装箱被堆叠起来。中国至欧洲各城市的列车往来在2011年仅为不到20趟，到2017年增加至约3千趟。

在新物流手段不断完善的背景下，日本企业也采取了行动。物流企业日本通运自2018年5月起，推出日本至中国之间通过船舶和飞机连接、能实现日欧间一条龙运输的服务。

日本通运表示，“和中国企业比，我们在欧洲基地多。和欧洲企业比，我们在亚洲有立足点，这是优势”。该公司将利用“一带一路”，构建从日本和东亚通往欧洲的物流网。日本通运欧洲公司的航空货物部担当部长大关拓也表示，计划“拓展日本企业向欧洲生产基地运送或销售汽车零部件和电子产品的需求”。

日本邮船物流（Yusen Logistics）在杜伊斯堡拥有日资企业中最大规模的仓库。以日本和欧美等为主体的企业在中国有很多工厂。把在中国制造的零部件运往欧洲组装的加工贸易持续展开。日本邮船物流认为“中国-欧洲间的物流增加给日本企业带来很多商机”。

波兰是“一带一路”的铁路沿线国家。日本贸易振兴机构（JETRO）驻华沙办事处负责人牧野直史表示，围绕波兰的基础设施和发电站项目，不仅是中国企业，“三菱日立电力系统（MHPS）等日本企业接到订单的例子也很多”。从事发电相关业务的三菱日立电力系统在华沙设置了具备统筹功能的办事处，正在加强火力发电相关业务洽谈以及向客户的提案能力。

在中国内陆地区，日本企业也开始参与城市建设和产业振兴。

富士通将以制造和金融等领域为对象，加强数据服务业务。到2020年度末，富士通计划把西安基地的人员增加到目前的3倍，形成1500人的体制，同时还讨论在重庆新建数据基地。富士通认为，支撑铁路等基础设施建设的信息通信技术需求也将增加。

三菱重工业在大连面向当地生产用于大型楼宇和办公室空调等的涡轮制冷机。该公司表示，“中国过去重视价格低廉，现在不同了，从最初开始就追求最尖端、最高档产品的倾向很强”。

日本产品的优势是性能好，现在明显受到关注。例如基础设施建设所需的液压挖掘机和叉车等工程机械。在中国，工程机械的运转时间很长，需要具备耐久性和强有力的发动机。据日立建机推算，中国4月的液压挖掘机需求（不含中国厂商）同比增加了72%。有行业相关人士认为，“今后3年中国工程机械需求将保持坚挺”。

2017年6月，日本政府对“一带一路”倡议显示出合作姿态，随后日本企业寻找商机的行动加速。不过，野村证券首席策略分析师松浦寿雄指出，“需要国家稍微显示方向性，如果不采取任何行动，日本有可能被排除在外”。（作者：增田有莉）

责任编辑：张玉