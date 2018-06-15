中央环保督察点名齐齐哈尔:整改打折扣上报已完成

原标题：中央环保督察点名齐齐哈尔：明明整改打折扣，层层上报已完成

2016年11月，中央环保督察组向黑龙江省反馈督察意见。一年多时间过去了，反馈的问题是否整改？整改是否到位？整改销号是否真实？带着这些问题，6月12日，中央第三环保督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋带领督察人员详细检查齐齐哈尔市报称完成整改的3处问题现场。

督察发现，齐齐哈尔市存在明显敷衍整改、应付整改的问题。一些责任单位在落实督察整改中降低工作标准，存在侥幸心理和蒙混过关思想；部分省级督导部门审查不严格、走过场，明明整改打折扣，却层层上报已完成。

乌裕尔河国家级

自然保护区整改不力

黑龙江省是我国国家级自然保护区最多的省份之一，但第一轮督察发现全省自然保护区问题较为集中，乌裕尔河国家级自然保护区即为其中之一。

2016年反馈意见指出：2012年以来，省农垦总局齐齐哈尔管理局所属农（牧）场未经有关部门审批，在乌裕尔河国家级自然保护区内违法实施农业开发、建设旅游设施。对此，黑龙江省督察整改方案明确要求，收回富裕牧场第14作业区西侧14.79公顷耕地并进行退耕还湿，对民族村旅游开发项目全面拆除。

现场督察发现，保护区脏、乱、差等问题依然十分突出。在乌裕尔河国家级自然保护区缓冲区，荒地采砂留下一个个大坑，大量塑料垃圾沿沟随意倾倒，附近村民开设大量育秧大棚，各种违法违规项目与保护区良好生态环境极不协调。

同时，在督察整改中，存在选择性整改，做表面文章，工作不到位等问题。现场发现，整改方案中的退耕还湿没有到位，生态恢复也没有及时完成；民族村旅游开发项目虽已关闭，但旁边又新开垦出农田；对通南沟有关工程项目仅做关停处理，未进行有效拆除。就是这样并没有整改到位的问题，根据黑龙江省提供的材料，省农垦总局作为责任单位已于2017年底前报告完成整改任务。

10余万吨污泥整改后

仍堆存嫩江行洪区

嫩江是松花江的最大支流。齐齐哈尔市作为流域主要城市，承担着守护水环境安全的重要职责。但市中心城区污水处理厂自2003年投运以来，将10余万吨污泥堆存嫩江行洪区，对嫩江水环境安全构成严重威胁。对此，黑龙江省整改方案明确“建设中心城区污泥处置厂临时污泥防渗堆场，加快中心城区污泥处置厂建设进度”。

但现场检查发现，齐齐哈尔市在整改过程中敷衍了事、避重就轻，新建的污泥临时堆场选址在原堆存点旁边，虽然进行了防渗处理，但仍位于嫩江行洪区内，10余万吨污泥露天堆存，现场恶臭弥漫，环境隐患依然突出。计划于2017年底投运的污泥处置厂目前仍在试验生产阶段，每天干化处置污泥仅有10至20吨，不到污水处理厂每日产生污泥量的五分之一，每日新增污泥储量仍达近80吨。

污泥从一个堆场转移到几米外的另一个堆场，不治标更不治本，但齐齐哈尔市却已认定完成整改，申请验收。

齐齐哈尔化工集团

海量电石渣露天堆存

2016年7月督察进驻时，督察组收到群众举报，反映齐齐哈尔化工集团公司环境污染问题，并作为重点案件移交给黑龙江省。对此，黑龙江省提出了“清理5.9万吨电石渣、土地恢复原貌”等整改要求。

但现场检查发现，2016年以来，仅在厂区建设一家水泥厂，以消化新产生的电石渣，但由于各种原因，电石渣没有及时消纳，海量电石渣仍然堆满了整个厂区。而且电石渣堆存未采取防渗措施，存在极大的安全隐患。督察组“回头看”进驻后，群众对此问题依然反映强烈，已收到群众来电来信举报4次，但这也是齐齐哈尔市自称“完成整改”的一项内容。

针对上述问题，督察组副组长黄润秋专门约见了齐齐哈尔市党政主要领导，要求齐齐哈尔市深入学习贯彻习近平生态文明思想，切实提高政治站位，把中央环保督察整改作为政治责任扛在肩上，抓在手上，坚决杜绝敷衍整改、表面整改等问题，要下大功夫、下真功夫切实从根本上解决环境问题。

齐齐哈尔市党政主要领导表示，对督察组指出的问题感到十分汗颜，接下来将摆正位置，看清问题，落实措施，坚决整改，对整改不到位的地区和人员依法依规实施问责。

来源：生态环境部微信公众号

责任编辑：张义凌