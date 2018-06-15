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国办调整央行货币政策委员会组成人员 易纲任主席

国办调整央行货币政策委员会组成人员 易纲任主席
2018年06月15日 11:14 一财网
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　　[国办调整中国人民银行货币政策委员会组成人员]国务院办公厅公布央行货币政策委员会组成人员，主席为央行行长易纲，委员包括国务院副秘书长，发改委副主任连维良，财政部副部长刘伟，央行副行长陈雨露，央行行长助理刘国强，统计局局长宁吉喆，银保监会主席郭树清，证监会主席刘士余，外汇局局长潘功胜，中国银行业协会会长田国立，中国发展研究基金会副理事长刘世锦，中国人民大学校长刘伟，清华大学金融与发展研究中心主任马骏。

责任编辑：张玉

国办易纲委员会
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