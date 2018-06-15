原标题：顶着澳大利亚压力 瓦努阿图首次公布与中企合同

[编译/观察者网 徐蕾]

澳大利亚盯着中企在瓦努阿图的援建项目炒作“威胁”很久了，这次，瓦国顶着压力，首次公布与中企合同。

当地时间6月13日，《纽约时报》刊登了关于中企援建瓦努阿图卢甘维尔码头的采访报道，文章称，为了打消澳大利亚等国的疑虑，瓦努阿图首次公开了与中企2014年签的合同，并表示，他们完全有能力支付贷款，也能自行决定何时与中国合作。

瓦努阿图外交部长雷根努瓦（Ralph Regenvanu）说：“考虑到这些基础设施是瓦国北部和世界其他地区之间贸易的主要门户，这笔贷款在经济上是可行的。”

合同中也并没有此前澳媒炒作的“债换股”条款。雷根努瓦说，瓦努阿图认为这个码头对快速增长的游轮和农业出口是有价值的，也是必要的。

同时，雷根努瓦表示，瓦努阿图希望保持中立。因为该国是不结盟运动中的一员，不结盟就意味着瓦努阿图永远不会允许别国军事设施的建设。

《纽约时报》截图

今年4月，澳大利亚媒体费尔法克斯传媒曾借此码头项目炒作，揪住“贷款”问题不放，并称其码头是“中国海军基地”。

该媒体称，此码头是由一家中国公司利用软贷款建设的。所谓软贷款，在国内一般是指国家开发银行以长期优惠的方式发放、用于国家政策性大中型基本建设项目的贷款。

当时澳官员说，瓦努阿图可能无法偿还贷款，中国就会通过“债换股交易”直接掌握码头。不过从本次公布的合同来看，并没有所谓“债换股”条款。

而关于“中国海军基地”的炒作，我国国防部新闻局此前就曾表示，澳媒报道与事实完全不符。雷根努瓦当时也正式澄清，瓦政府从来没有讨论过建立中国军事基地，打脸澳媒。

此次公布合同，正是瓦努阿图这个拥有约80个岛屿和27万人口的南太平洋岛国，头顶761万平方公里国土面积的澳大利亚的压力，做出的最新举动。

这个码头是上海建工援建瓦努阿图的卢甘维尔码头项目。该项目建设泊位总长360米，其中新建码头平台228米，修复现有码头132米，在码头陆域建设航站楼、仓库、道路和堆场等配套设施，可满足靠泊3万吨级杂货船或10万GT级的大型游轮。项目于2015年7月开工，东段码头平台主体结构于2016年2月完工，西段码头平台主体结构于2016年4月完工。

澳大利亚对中国在瓦努阿图援建的“攻击”可不止这一次，但似乎总是以“被打脸”收场。

“荒谬”的工程，“错误的闹剧”

今年1月，澳大利亚国际发展与太平洋事务部长菲耶拉万蒂-威尔斯（Concetta Fierravanti-Wells）刚刚煞有介事地指责中国在南太平洋的基础设施建设“华而不实”，随后就有媒体报道称，太平洋岛国最最糟糕的援建项目之一，就出自澳大利亚政府之手。

据悉，澳大利亚援建的瓦努阿图维拉港城市发展项目，成了豆腐渣工程：路被修了一半，现场一团乱麻。而唯一完成的一部分公路，还是来自中国的分包商中国土木建设工程总公司完成的。

在当地人眼中，这是一个“荒谬”的工程，是一场“错误的闹剧”。

《澳大利亚人报》截图

搅黄中企所罗门项目后，自己承包了

澳大利亚的手也不止伸到瓦努阿图一个国家。几天前，澳刚刚搅黄了中企在太平洋岛国所罗门的电缆项目后，自己承包了。

所罗门群岛海底光缆项目示意图（华为官网）

据观察者网此前报道，2016年末，所罗门群岛与华为方面签署协议，兴建一条从澳大利亚悉尼到所罗门霍尼亚拉的光缆，以改善其目前不可靠的通信网络。

不过，合作随后遭到澳大利亚方面的阻挠，要求所罗门方面放弃与华为的合作。甚至澳情报部门负责人警告称，华为负责施工的光缆更容易遭到鱼雷袭击，将威胁澳大利亚的国家安全。

上周，所罗门群岛总理霍尼普韦拉（Rick Houenipwela）向记者承认，政府最初考虑由华为公司承建这条光缆，但由于澳大利亚的担忧，所罗门政府重新考虑这家中国公司的参与。

澳大利亚搅黄该项目后，又拿回了自己口袋。上月，澳大利亚承诺，从预算拨出超过13亿澳元（约合62亿人民币），来资助铺设通信电缆等项目。

舆论认为，眼下澳大利亚正在南太平洋与中国展开较量，希望维持其在该地区的外交影响力。

责任编辑：张玉