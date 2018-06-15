中国这一真相让4亿印度人崩溃：全年24小时不断电

原标题：让4亿印度人崩溃的中国真相：你们竟然全年24小时不断电？！

有一位印度网友，在“外国知乎”上问了这样一个问题：“中国全年24小时都不断电吗？”

没想到的是，我们中国的网友还没有说什么，国外的网友倒是先出手了。

一位长时间在中国工作的外国老哥，是这么说的：“我在中国住了5年，在台风期间，我们断电只有15分钟。我曾经在中国广泛旅行过，去过四五线的城市，在一些村庄和务工人员聊过，似乎没有人记得上次停电，是什么时候的事了。”

后来事情传到了中国网友这儿，大家都开启了自黑模式。

为啥大家都这么勇于自黑呢？有一位网友说得好：

不过，这个印度网友，会问这个问题也不奇怪，因为在印度，还有2亿多人没用上电（世界银行2014年数据）。

即使是印度的大城市，断电限制负荷也是时有发生，而咱们中国有14亿人，还能实现全年24小时不停电。在他看来，或许真是有些天方夜谭。

其实，我们也有关于停电的记忆，咱们全中国都用上稳定的电网，也没有多少年。

在咱们90后小的时候，大家肯定都有印象，时常会出现停电的事。特别是小一点的县里、乡村，到了夏天的用电高峰时，一不小心就会突然停电，现在不会停电了。网友们回想起那些停电的日子，反而成了弥足珍贵的回忆。

“平时家长不让多吃冰棍，停电的时候，我就能大口大口吃了。”

“晚自习时突然停电了，全校陷入了拍桌狂喊的喜悦，老师的吼声都被淹没了。”

“小时候一赶上停电，我们几个小孩，就会点上蜡烛，在墙上玩手影。”

然而，中国的电力系统，经过了几十年的奋斗，不但让全中国家家户户，再也不为用电发愁，还在这个过程中，掌握了先进的技术水平，成为了全世界规模最大、最稳定的电网。

停电，已经不可能再成为，现在的青少年的童年记忆了。

电，首次进入中国，要追溯到清朝时期。

1882年4月，一个英国人，在上海创立了一个电气公司。由此，中国才第一次有了电。

1888年，李鸿章花了足足6000两白银，将发电设备和电灯，作为贡品献给慈禧太后。

当时，北京城的照明设备，还是以煤油灯为主，安装在慈禧寝宫仪銮殿的电灯，成为了北京城亮起的第一盏电灯。

故宫乐寿堂的电灯

1989年，我国首个高压直流输电工程，±500kV葛洲坝至上海直流工程投运。

2009年，世界首个特高压直流输电工程，±800kV云南至广东直流工程投运。

我们用一己之力，把全世界都带进了特高压直流输电时代。

2002年，国家电网公司成立，随着电网的积极建设，以及西电东送、南北互供等项目的开展，全国联网的格局基本形成。

在电力工业马力全开的建设中，我们连续超越了法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯、日本，从1996年起就稳居世界第二。2011年，我们的发电量就已经超过美国，成为了世界第一。

在此之后，输电领域的新技术，往往都是我们中国先做出来的。

比如，就在今年，±1100千伏“昌吉-古泉”特高压工程，顺利跨越长江天堑，1100千伏这个领域的技术，全世界只有中国掌握。

时至今日，我国特高压输电技术，已经全球领先，还成功向国外输出，全世界都在用我们的标准。

在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊等国，都有国家电网的身影。在巴西，国家电网已是该国第三大输电营运商，其在巴西营运的输电线路总长度达7623公里。

美国前能源部长朱棣文表示，中国已建成世界上第一批特高压交流直流传输线。这些线路比美国的线路效率高，长距离内传输的功率更大，因而高压输电方面中国领先世界。

在某些专业里，不需要出国留学，反而是有不少外国人来国内学，就是因为中国的输送电、配电的技术，已经是世界前列。

因为技术先进，我们电网系统的稳定性，也是世界上首屈一指的，去年夏天，由于持续高温，全国有20个省份的用电负荷，突破了历史极值。其中，江苏省的用电负荷，突破了1亿千瓦。

1亿千瓦是什么概念？现在世界第四、欧洲第一大经济体——德国，全国的用电负荷是8200万千瓦，也就是说我们一个省的用电负荷，超过了一个国家。

在这种情况下，我们的供电系统，依然没有出任何差错。

其他地方可就不一定了，2003年8月美国东北部、中西部8个州和加拿大安大略省，发生了历史上最大规模的停电事故。近5000万人口受到影响，经济损失高达300亿美元。

还有我国宝岛台湾的朋友们，2017年夏天，全台17县市无预警大面积停电 ，有668万户受影响，大半个台湾岛陷入一片黑暗。

2012年7月底，印度连续发生两次大面积停电，从首都到印度东部、北部、东北部，超过20个邦陷入电力瘫痪。印度全国近一半地区停电，停电地区人口超过6亿之多！

论覆盖率，我们也是数一数二的，欧美国家往往会考虑成本。人烟稀少的地方，就难以保证供电了。

但是咱们国家电网的工作，是让全国人都用上电，一个都不能少。哪怕一个小农村里，总共只有几户人家，哪怕他们用100年，也用不回一条线路的成本，国家电网也给他们把线路铺到。

有的山过于陡峭，铺设线路实在太危险，国家电网就给他们在山脚盖好了新房，让他们下山来享受有电的生活。

2015年12月，青海省玉树藏族自治州，平均海拔4000米以上的地区，线路架设成功完成。中国大陆最后3.98万无电人口，也实现了通电。

从1882到2018，我国的电力工业，走过了135年的雨雪风霜。

从满城煤油灯，到供电14亿人，电对于我们来说，已经成为像阳光空气一样理所当然的存在。

而在这理所当然的背后，是一代又一代的电力工人，不懈的坚持和奉献。

他们不是神仙，他们和你我一样都是肉体凡胎。但是，无论面对何种艰难险阻，他们也会全力完成任务。

哪怕面对空气稀薄的高原

哪怕面对大浪滔滔的河水

哪怕面对高不可攀的雪峰

他们也一一克服，甚至，在极端恶劣的条件下，为了保证电力系统的工作。他们还有一些人，为之付出了生命。

大家也许还记得，2008年，南方发生特大冰雪灾害，大雪压断了电缆，导致以湖南为主的多个省份电网中断。电力系统的崩溃，导致一些列车开不了，煤炭也运不出，很多人也被困在路上。

这是一场50年不遇的重大自然灾害，在紧急关头，需要第一时间恢复电力。后续的救援才能更好到位，在这个时候，又是这些电工师傅们站了出来。

在本应全家团聚的春节之中，无数的电力工人年夜饭也不吃了，自愿加入供电抢险队，奔赴抗冰抢险的一线，他们以血肉之躯，守护着电网的安全。

在几天之内，他们就让崩溃的电网重新恢复，创造了中国电力史上的奇迹。

2月22日，三峡电力入赣大动脉——500千伏咸梦线成功送电。

2月23日，安徽500千伏宜华输电线路抢修工作全面结束。

2月24日，重庆三条110千伏线路比计划提前一周全面恢复。

2月27日，浙江500千伏沿海电力大通道恢复运行。

2月28日，江西电网提前8天全面完成电网恢复重建任务，被认为创造了中国电力建设史的惊人奇迹。

但是，因为狂暴的雪灾，有几名电工师傅在抢修的过程中牺牲了，再也没能回来。

回到最开始的问题上，现在看起来，中国人24小时不停电，是一个再普通不过的事情，普通到没有人会觉得，这有什么了不起的。

但我想，这种普通，正是千千万万的电力人，在无私奉献的结果。

他们也许普通，但是绝不渺小。他们也许默默无闻，但绝不是无关紧要。他们也许时常满身泥土，但依然熠熠生辉。

他们做着平凡的工作，却一样是伟大的人。

来源：乌鸦上尉（ID：CaptainWuya）、共青团中央（ID：gqtzy2014）

责任编辑：张玉