屡有国人被骗携带毒品入境大马获刑 使馆发文提醒

原标题：中国驻马来西亚大使馆提醒中国公民严防被骗携带毒品入境

参考消息网6月15日报道 中国驻马来西亚大使馆6月14日发布新闻稿，提醒来马中国公民严防被骗携带毒品入境。

据中国驻马来西亚大使馆新闻稿称，近年来，屡有中国公民（多为女性）入境马来西亚时，因自称帮人携带的物品中被发现藏有毒品而被马海关或警方扣押，经马法院审判罪成而在监狱服刑。毒品犯罪在马来西亚系重罪。上述部分被押人员因涉案证据链完整，携带毒品量大，被判以死刑。

新闻稿称，中国驻马来西亚大使馆对此高度关注，积极应当事人要求推荐当地律师，提供法律协助。为保障中国籍服刑人员合法权益，使馆每年定期前往监狱探视，直接了解服刑人员的生活和精神状态，向狱方及时反映服刑人员诉求，解决其合法关切。

新闻稿还称，中国驻马来西亚大使馆曾就严防被骗携带毒品入境事多次发布提醒。根据马来西亚法律，携带毒品入境或参与制毒、贩毒、运毒、吸毒等违法犯罪活动根据情节严重程度最高可判死刑。鉴于近年来马人员日益增多，而此类案件仍不断重演，使馆再次提醒来马中国公民远离毒品、珍爱生命，切勿心存侥幸、以身试法，提高法律意识和自我保护意识，谨防上当受骗，不要盲目替他人携带物品入境。

责任编辑：张义凌