广东清远6名干部因环境整治弄虚作假被查

原标题：广东清远6干部被纪委监委立案审查调查：环境整治弄虚作假

6月14日，广东省清远市委、市政府就市区黑臭水体整治弄虚作假问题向省委、省政府作情况报告，并就此作深刻检讨。报告称，海仔大排坑的整治过程中确实存在弄虚作假问题，清远市纪委已按照清远市委要求，启动问责程序，对相关责任人立案调查。

报告称，经初步核查，海仔大排坑的整治过程中确实存在弄虚作假问题，主管部门工作不力、作风不实、虚报进度，引导不实评议，市委、市政府监管不到位、把关不严，没有及时发现问题、抓好整改落实，影响了社会公众对黑臭水体整治工作的评价。对此，清远市委、市政府深感内疚和痛心，向省委、省政府作出深刻检讨，将痛定思痛、正视问题，对海仔大排坑整治工程存在问题立行立改，加大全市黑臭水体整治力度，并进一步深入调查，对查实涉“假装治污”“表面治污”问题的相关部门和责任人，依法依规严肃处理。

报告表示，清远市将深刻吸取中央环保督察“回头看”通报的教训，不回避、不护短、不姑息，变压力为动力，全力以赴推进市区黑臭水体整治后续工程建设。按照上级工作部署，清远市区目前需整治的黑臭水体共有海仔大排坑、龙沥大排坑、黄坑河、澜水河4条。其中，海仔大排坑、黄坑河整治工程已于去年10月动工，分别已完成整治工程的60%、80%。澜水河、龙沥大排坑整治工程已于今年4月完成EPC招标工作，现正在开展排查污染源和设计工作，预计9月底前可动工建设。

清远市纪委官方微信公众号“清远廉信”近日发布通报，清远市纪委监委对海仔大排坑黑臭水体整治中涉嫌“假装治污”“表面治污”的市区两级共6名相关责任人进行立案审查调查。

5名相关责任人被立案审查调查，包括清远市水务局党组书记、局长王灿明，清远市水务局副调研员林晓生，清远市水务局排水管理科科长涂学军，清远市清城区副区长、清远高新区党工委委员廖剑锋，清远市清城区副处级干部、区政协党组成员梁达全。另外，由清远市清城区纪委监委对清城区东城街道办事处副主任陈应颂进行立案审查调查。

6月14日，中央环保督察组向我省交办第九批举报案件135件，其中重复投诉案件31件，实际交办案件104件（含中央环保督察组确定的重点案件17件）。

截至6月14日16时，省、市网站专栏已发布案件受理信息1083件：广州（338件）、深圳（129件）、珠海（10件）、汕头（19件）、佛山（49件）、韶关（10件）、河源（21件）、梅州（30件）、惠州（58件）、汕尾（16件）、东莞（118件）、中山（19件）、江门（37件）、阳江（37件）、湛江（40件）、茂名（53件）、肇庆（31件）、清远（25件）、潮州（4件）、揭阳（21件）、云浮（14件）、省环保厅（4件）。已发布案件办结信息10件：佛山（2件）、韶关（2件）、中山（1件）、阳江（1件）、揭阳（3件）、云浮（1件）。案件具体信息内容详见网站专栏。

各地对交办案件立行立改

潮州

迅速组织垃圾无害化处理

针对中央环保督察组交办的潮安区彩塘镇东荣种养园内存在非法倾倒重污染垃圾问题，潮安区政府立即组织多个部门现场核实。经查，该处垃圾点位于东荣种养园周边的一处山坳，不存在水源地。由于该处垃圾点为揭阳市和潮州市的争议地带，历史权属不清，管理不到位，导致周边群众在此偷倒乱倒生活垃圾。现场勘查发现，该垃圾点主要存在生活垃圾，混杂少量树叶、泥沙，不存在重污染垃圾问题。潮安区迅速协调区垃圾焚烧发电厂，并调度钩机、车辆和50多名工作人员，对现场垃圾进行全面清运至区垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。

佛山

立案查处废气直排案件

近日，有市民向中央环保督察组反映，三水区一家公司存在排放烟尘及废气问题。经过调查，三水区环保局发现，广锌金属材料有限公司还存在未配套废气治理设施、发生重大变动未依法报批以及危废堆放和处理不规范等问题。对该公司的上述违法行为，三水区环保部门拟对其处以共计约55万元的罚款，并将涉及环境污染犯罪的部分移交公安部门进行后续处理，同时要求该公司立即对布袋除尘器进行整改。

湛江

养殖废水溢流处已修复

中央环保督察组近日向湛江交办迈合村村边壮大畜牧发展有限公司（大型养猪场）禽畜粪便直排污染环境问题，湛江当天下午立即组织环保、国土、工商赶赴现场调查处理。针对该公司溢流废水问题，且其化学需氧量、悬浮物均超标，湛江市环保局责令其立即采取有效措施防止氧化塘内废水溢流，氧化塘内废水用于农业灌溉必须符合相关标准，同时正在按程序进行立案处罚。目前，该公司已对溢流处进行加固修复；同时，委托环保工程公司制订方案，拟将废水进行深度处理。

肇庆

推动陶瓷行业绿色经营

对中央环保督察交办的广宁县洲仔镇得瓷土矿水土流失等环境破坏问题，肇庆市、县两级协调联络组第一时间到现场调查，发现广宁县五丰瓷土矿业有限公司的瓷土场沉淀池处理效果差，存在水土流失的情况。广宁县水务局当即责令其限期整改。6月12日，广宁五丰瓷土矿业有限公司瓷土场已对边坡进行复绿、薄膜覆盖；原沉沙池清空，并加固拦沙坝；下游新建拦沙坝、沉沙池基本完成。市、县两级将继续督促采矿许可证已到期的采矿权人及时回填，并落实治理资金。肇庆市还启动瓷土矿开发秩序专项整治行动，明确规定到2020年，所有大中型矿山要达到绿色矿山建设标准。

揭阳

有序清理水源地违规项目

近日，群众举报揭东区世德堂水库四周存在违章构（建）筑物。该区迅速召开专题会议部署世德堂水库饮用水源地违规项目清理工作，各有关部门当天依法依规调查取证。6月11日起，对违章构（建）筑物进行拆除。目前，水库四周林地7处违章构（建）筑物有关拆除工作正在有序推进中。揭东区提出，下一步要强势推进拆除工作，限期清除垃圾杂物，确保不造成二次污染，并对毁坏林地进行全面复绿。同时，建立水库日常管理长效机制和监管巡查制度。

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广东省政府召开专项工作会议部署加强海漂垃圾监管、严厉打击固体废物非法转移和倾倒工作——压实工作责任 依法严厉打击 坚决彻底整治

6月14日，省政府召开专项工作会议，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，按照中央第五环境保护督察组对广东省开展“回头看”工作的要求，研究部署进一步加强海漂垃圾监管、严厉打击固体废物非法转移和倾倒工作。

会议传达了省委、省政府主要领导关于进一步加强海漂垃圾监管、严厉打击固体废物非法转移和倾倒的指示精神，听取了广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市、云浮市和省直有关部门关于近期处置固体废物非法转移和倾倒案件及开展相关治理工作的情况汇报。

会议强调，以习近平同志为核心的党中央对环境保护和生态文明建设工作高度重视，明确提出生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。省委、省政府认真贯彻中央的部署要求，省委书记李希、省长马兴瑞多次就打好污染防治攻坚战作出指示并深入基层督导，常务副省长林少春、副省长许瑞生也分别带队到基层开展督查。省政府还成立了专职机构指导各地开展工作，取得一定的进展。但从目前的情况来看，固体废物非法转移和倾倒现象仍时有发生，必须引起高度重视，采取强有力的措施加以解决。

会议强调，全省各地、各部门要提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央和省委、省政府关于打好污染防治攻坚战的决策部署上来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照“四个走在全国前列”要求，立即启动应急机制，全方位、全省域、立体式组织开展专项排查行动，对过境车辆、船舶进行统一清查，依法严厉打击涉固体废物环境违法行为，坚决遏制非法转移、处置和倾倒固体废物案件高发态势；要严格落实属地管理责任，凡是发生过相关案件的地区，立即开展网格式地毯式排查，加强对重点企业的监管，一旦出现问题要对相关责任人严肃问责；要加强部门联防联控，加强信息沟通与收集，充分运用高科技手段加强对重点单位、重点部位、重点区域的监控监测；要及时向司法机关移送涉嫌污染环境犯罪案件，加强联合办案，砍断违法案件背后的利益链条；要加强宣传报道，对已经出现的典型案件进行公开报道，发挥警示教育作用，对重点企业和相关从业人员加强宣传教育，定期通过通信运营商发送相关教育引导短信，并通过各类媒体平台开展宣传教育，实现家喻户晓；要全面加快我省固体废物、危险废物处理处置设施规划和建设，不断提升我省固体废物管理能力和水平，实现垃圾的减量化、资源化、无害化；要进一步转变工作作风，全面压实工作责任，加强督察督办，强化考核问责，以“钉钉子”精神，久久为功推动各项工作任务落实。

来源：广东环境保护微信公众号

责任编辑：张申