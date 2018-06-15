国家统计局发布5月70城最新房价 丹东再次领涨

原标题：刚刚，70城最新房价出炉！这座城市再次领涨…
今天，国家统计局发布5月70个大中城市新建商品住宅销售价格数据。从环比看，一二三线城市的新建商品住宅销售价格均出现上涨，从同比看，除一线城市外，二三线城市的同比涨幅均有所扩大。
从5月70个大中城市新建商品住宅房价环比榜看，丹东连续两个月领涨，5月环比上涨5.3%，创出一年以来70城市新建商品住宅环比涨幅新高。
三亚紧随其后，环比上涨2.4%，也是处于连续上涨通道，成都、青岛、海口的环比涨幅在2%左右徘徊。
北京、广州环比房价也出现反弹，尽管波动有限，但市场的量价齐升对价格还是起到回暖作用。
从同比看，大连、哈尔滨、海口、昆明、西安、丹东、南充、遵义等城市的新建商品房价格同比涨幅均超过10%。这样的房价走势也使得5月创出房地产调控次数最多的月份，全国40多个城市出台了50多项调控政策，防止房价明显过快上涨。
5月70城房价，具体数据如下↓↓
据初步测算，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%，分别连续4个月和3个月下降，降幅比上月分别收窄0.4和0.5个百分点。
31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨5.4%和4.4%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。
35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点，分别连续4个月和10个月回落。
从环比看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.3%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。
5月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有5个，比上月减少2个，最大降幅为1.1%；持平的1个；上涨的9个，增加1个，最高涨幅为2.1%。同比下降的城市有8个，比上月减少2个，最大降幅为2.8%；上涨的7个，增加2个，最高涨幅为3.4%。
专家解读：
对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行解读：一线城市商品住宅销售价格同比持续下降，二线城市有所上涨，三线城市涨幅继续回落。
5月份，各地继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不断加大房地产市场调控力度，全国40多个城市出台了调控政策，防止房价明显过快上涨。
中国指数研究院院长 莫天全：不管是一线二线三四线城市，我相信房价未来相对是比较平稳的，因为前一段时间的上涨或是规模比较大的成交，已经把刚性需求或是其它需求，消化了相当一部分，而且在现在调控不放松的情况下，房价方面应该不会有太多的大起大落。
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