残障人士申请信息公开未获回复提诉讼 副县长应诉

原标题：申请无障碍信息公开无回复 广东残障人士起诉县政府

新京报快讯（记者王煜）提交关于无障碍建设的政府信息公开申请无回复后，广东残障人士朱明建提起行政诉讼。新京报记者从河源市中院获悉，案件于今日（15日）上午开庭，当地一名副县长出庭应诉，未当庭宣判。

朱明建告诉新京报记者，2017年12月3日，其向和平县政府提出政府信息公开申请，申请公开内容包括和平县无障碍环境建设的状况及无障碍通道、坡道、盲道改造的现状，以及和平县政府执行《无障碍环境建设条例》的情况。

由于和平县政府未在法定期限内，对政府信息公开申请进行答复，朱明建认为，和平县政府的做法，已经违反相关政府信息公开条例，并侵害其作为公民的知情权。据此，朱明建向和平县政府以及其上级单位，广东省河源市政府提起行政诉讼。

新京报记者获得的法院传票显示，河源市中院于2018年5月17日受理上述案件，并定于2018年6月15日上午9时开庭审理。

今日上午，案件一审在河源市中院开庭。新京报记者从河源市中院确认，和平县分管残疾人工作的副县长吴维红出庭应诉，庭审持续约3个小时，未当庭宣判。

责任编辑：张义凌