残障人士申请信息公开未获回复提诉讼 副县长应诉

原标题：申请无障碍信息公开无回复 广东残障人士起诉县政府
新京报快讯（记者王煜）提交关于无障碍建设的政府信息公开申请无回复后，广东残障人士朱明建提起行政诉讼。新京报记者从河源市中院获悉，案件于今日（15日）上午开庭，当地一名副县长出庭应诉，未当庭宣判。
朱明建告诉新京报记者，2017年12月3日，其向和平县政府提出政府信息公开申请，申请公开内容包括和平县无障碍环境建设的状况及无障碍通道、坡道、盲道改造的现状，以及和平县政府执行《无障碍环境建设条例》的情况。
由于和平县政府未在法定期限内，对政府信息公开申请进行答复，朱明建认为，和平县政府的做法，已经违反相关政府信息公开条例，并侵害其作为公民的知情权。据此，朱明建向和平县政府以及其上级单位，广东省河源市政府提起行政诉讼。
新京报记者获得的法院传票显示，河源市中院于2018年5月17日受理上述案件，并定于2018年6月15日上午9时开庭审理。
今日上午，案件一审在河源市中院开庭。新京报记者从河源市中院确认，和平县分管残疾人工作的副县长吴维红出庭应诉，庭审持续约3个小时，未当庭宣判。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 “高考满分/零分作文”为什么总有人信
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有