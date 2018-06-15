原标题：美媒：美军资助研发的高科技 却被中国先用上了

据“华尔街日报”6月12日报道，美国国防高级研究计划局（DARPA）资助开发的开创性摄像技术由于在美国内缺少投资，最终在中国获得了投资，并成功发展壮大实现应用。报道称，2013年，杜克大学的一批科学家利用美国国防部的投资研制了一款十亿级像素相机，以为美国海军提供远程监控，但是却没有被美军方采用，随后负责该项目的首席研究员戴维-布拉迪（David Brady）移居中国，并在中国开启了创业之路。

美媒称，布拉迪目前是杜克大学昆山校区的光电学教授，在移居中国的两年时间里，他的公司获得了制造首款商用相机的足够资金，在两轮融资中筹集了约2800万美元资金，远超此前在美国筹到的资金规模——而安科迪2013年曾尝试在众筹网站Kickstarter筹集2.5万美元，但最终只筹得1007美元。

报道称，AI识别图像技术的初创公司正在中国蓬勃兴起，中国正在打造旨在覆盖公共广场、主要道路口以及火车站的庞大摄像头网络。而布拉迪公司的新型相机配备19个摄像头，可以将图像集合到一个1亿像素的画面框内，使用者可以对任何特殊的细节进行放大，该公司的相机每台售价约1.5万美元，已经在中国多地成功应用。

美媒认为，上述高科技相机技术转移到中国的过程，使得外界了解到中国正在成为人工智能（AI）等前沿技术的全球参与者。中国正越来越多地利用其经济实力获得海外人才和专业技术。而美国方面目前正在限制中国公司对美国先进技术的收购，美国会议员开始呼吁对一些美国公司的出口管制，他们称这些公司的技术可能被中国警方及其他安全部门使用。

美媒称，杜克大学发言人称，美国国务院已批准该技术可作为商用技术出口。布拉迪称，杜克大学表示，未来他不能向赞助最初原型机的美国国防高级研究计划局申请任何新资助。DARPA则称，该组织对布拉迪研究的资助已于2015年3月结束，安科迪对该技术的商用开发与其无关。

责任编辑：张玉