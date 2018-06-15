退休两年后落马官员第二个上监察委通缉令 也被抓

原标题：第二个上了监察委通缉令的人，也被抓回来了

撰文 | 董鑫

昨天（14日）下午，据吉林省纪委监委消息，吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

在23天之前，公安部发出了李恩会的B级通缉令，这也是监察委公开发出的第二封通缉令。

△左一为李恩会

5月23日，也就是通缉令发出的时候，李恩会的“前任”——监察委第一封通缉令的对象、西南林业大学原校长蒋兆岗，还在逃跑的路上。

退休两年之后被查

先来看看这次被通缉的对象。

李恩会是吉林本地人，1956年6月出生，1974年6月参加工作，任职经历从未离开吉林和交通领域。

1999年4月，任吉林省公路工程质量监督站站长；

2001年11月，任吉林省交通厅副巡视员；

2007年3月，任吉林省高等级公路建设局局长；

2008年4月，任吉林省交通厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；

2009年1月，任吉林省交通运输厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；

2011年4月，任吉林省交通运输厅党组成员、副厅长

被通缉的时候，李恩会并不是在任官员，2016年7月至今，他已经从吉林省交通运输厅党组成员、副厅长的位置上退休了两年。

政知圈（微信ID：wepolitics）在天眼查上搜索了一下，有一家“吉林省高速公路工程有限公司”曾经有一位股东，名字正是“李恩会”。

吉林省高速公路工程有限公司注册于1997年，现在的注册地址是在长春市高新开发区102线桥头，法人代表是朱跃坤。

在2006年10月16日，该公司有了几项变更。首先是董事进行变更，董事长李恩会退出，朱跃坤成为执行董事、总经理；其次是投资人（股权）变更，出资9万元的股东李恩会退出，新增朱跃坤出资9万元；还有一条法定代表人变更，从李恩会变为了朱跃坤。

B级通缉令

今年5月23日，公安部发布B级通缉令，通缉令说明，吉林省监察委员会正在立案调查一起职务犯罪案件，被调查人李恩会现在逃，国家监察委员会决定对其进行全国通缉。

请各地公安机关接此通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留，并速告吉林省监察委员会或吉林省公安厅。

23天之后，吉林省纪委监委发布了李恩会审查调查的通报。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水告诉政知圈（微信ID：wepolitics），这条通报意味着，李恩会已经被抓回来了。

对蒋兆岗还有印象的读者应该记得，蒋兆岗是A级通缉令，通缉令发出20天之后，这位在巡视组进驻期间落跑的校长被追回。

二人的通缉令有什么区别？

由公安部发布、面向全国通缉在逃人员的命令，分为“A”“B”两个等级。“A级”是为了缉捕公安部认为应重点通缉的在逃人员而发布的命令，主要适用于情况紧急、案情重大或突发恶性案件；“B级”是公安部应各省级公安机关的请求而发布的缉捕在逃人员的命令。

对比二人的通缉令内容，也可以发现明显不同。

蒋兆岗的通缉令公布了他的身份证号码、护照号码和大陆居民往来台湾地区通行证号码；李恩会的通缉令则只公布了身份证号码。

按照之前中央纪委披露的信息，在对蒋兆岗的追捕过程中，他们是先排除其外逃的可能；而在李恩会的通缉令中，则明确写明是“对其进行全国通缉”。

当然，A级、B级最明显的不同还是悬赏金额，发现蒋兆岗线索的奖励金额是人民币5万元、抓捕归案是10万元；李恩会则只有一个“价位”，1万元。

两位吉林交通官员已落马

已经在家安度了两年时光，李恩会为什么会跑路？

或许，这与之前吉林省纪委监委的两份通报有关。

4月28日，吉林省交通运输厅党组成员、省高等级公路建设局党委书记陈立华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

△陈立华

5月18日，吉林省交通投资集团有限公司原党委书记、董事长邱壮涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

△邱壮

陈立华、邱壮、李恩会，三个人虽然职位不同，但都在交通系统任职多年。

2010年1月，陈立华出任吉林省公路管理局局长。2013年，时任吉林省交通运输厅副厅长李恩会在白城指导抗洪保通工作时，陪同他的正是时任公路管理局局长的陈立华。

2014年7月，陈立华升任吉林省交通运输厅党组成员、省高等级公路建设局党委书记，与李恩会同在一个党委领导班子。

就在李恩会退休前半年多，吉林省交通运输厅召开“三严三实”专题民主生活会，李恩会和陈立华作为党组成员，都列席参会。

邱壮也是退休近两年之后被查。

他算得上是吉林省交通投资集团的元老，从1996年开始，在该公司持续工作了20多年，还曾因为业绩杰出，获得过吉林省五一劳动奖章。

一篇介绍邱壮先进事迹的文章称，他担任主要领导职务以来，融入数百亿修建部省合资铁路，而省交投也从成立之初的5000万猛增到2013年底总资产达213亿。

算上李恩会，从全国两会之后，吉林省已经有三位交通系统的官员落马。

其实，迹象早显。

在2017年2月27日至4月27日，中央第二巡视组对吉林“回头看”，当年6月6日，巡视组向吉林省委反馈“回头看”情况，其中就提到国企、交通等重点领域存在廉洁风险。

资料 | 新华网、吉林省纪委监委网站

责任编辑：张义凌