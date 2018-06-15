15国代表为世界杯开幕合影 中国大使手持乒乓球拍

原标题：心疼中国驻联合国大使，今天表现得非常“倔强”了……
当地时间6月14日，为了迎接俄罗斯世界杯开幕，来自15个国家的常驻联合国代表们穿上了各自国家的足球球衣，在圆桌前合影留念。大使们各显身手甚至还在现场踢起了球。
安理会常任理事国中国、法国、俄罗斯、英国、美国的代表与玻利维亚、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、荷兰、科特迪瓦、赤道几内亚、秘鲁、波兰、瑞典、波兰等十个非常任理事国的大使身穿足球衫进入会场。最后一个到场的美国驻联合国代表黑莉说：“我肯定要来参加的，若是我们的球队能够进入世界杯就好了。”
联合国秘书长古特雷斯穿上了足球裁判的黑色T恤，合影时还打趣地从上衣口袋里掏出了一张黄牌。当记者群中有人冲着他喊“有没有红牌”时，秘书长摸了一下衣兜，笑着说：“有，但不能出示红牌。”
而身着典型中国红上衣的中国常驻联合国代表马朝旭，在和古特雷斯合影时，却手持着一把乒乓球拍，引来一片相机拍照声。有网友说，不知道为什么品出了一丝丝凄凉和最后的倔强……
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 “高考满分/零分作文”为什么总有人信
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有