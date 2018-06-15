国务院任免国家工作人员:徐景和任药监局副局长

原标题：国务院任免国家工作人员（2018年6月15日）
国务院任免国家工作人员。
任命邹加怡（女）为财政部副部长；任命王陆进为国家税务总局副局长；任命高建民为国家广播电视总局副局长；任命徐景和为国家药品监督管理局副局长。
免去李晓钟的审计署总审计师职务；免去刘强的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务；免去汪康、顾炬的国家税务总局副局长职务。
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