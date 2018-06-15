北京市关于非京牌车新政通告(全文)

原标题：《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》

北京市交通委员会 北京市环境保护局

北京市公安局公安交通管理局

关于对部分载客汽车

采取交通管理措施的通告

为精准管控以异地上牌长期在京使用方式规避本市小客车数量调控政策的车辆，确保机动车总量调控政策的公平性和有效性，缓解城市道路交通运行压力和停车资源供需矛盾，降低机动车污染物排放，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市大气污染防治条例》有关规定，按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，经市政府同意，自2019年11月1日起，对在本市部分行政区域内道路上行驶的外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车采取如下交通管理措施：

一、进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。进京通行证应放置在车辆前风挡玻璃内侧左下部（通过“北京交警APP”办证的，需自行下载打印）。

二、每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。有效期届满前，应驶出上述范围。未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，在上述范围内支路等级以上城市道路停放的，根据停放天数相应扣减当年可办理进京通行证的天数。未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，进入上述范围道路行驶的，认定为“违反禁令标志指示行驶”的违法行为，由公安机关交通管理部门依法处罚。

三、下列外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车进入上述范围内行驶，无需办理进京通行证：

（一）已经领取外埠客运通行证的省际长途客运汽车和省际旅游客运汽车；

（二）军队、武警车辆及执行任务的警车、救护车等特种车辆。

四、公安机关交通管理部门应当按照本通告的规定，在上述范围周边道路设置禁令标志，并通过增设、整合道路及城市公共空间视频监控资源，加大执法、处罚力度。

五、上述范围以外区域（不含高速公路主路），由各远郊区人民政府根据实际需要，划定外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车凭进京通行证通行的区域。

六、《北京市交通委员会、北京市环境保护局、北京市公安局公安交通管理局关于对部分机动车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》（京交发〔2014〕29号）中关于载客汽车的交通管理措施与本通告不一致的内容，以本通告为准。

特此通告。

北京市交通委员会

北京市环境保护局

北京市公安局公安交通管理局

2018年6月15日

责任编辑：余鹏飞