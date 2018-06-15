新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

广东东莞市委原统战部长王检养涉受贿被公诉

广东东莞市委原统战部长王检养涉受贿被公诉
2018年06月15日 15:22 最高检网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：广东检察机关依法对王检养涉嫌受贿案提起公诉

　　日前，广东省东莞市委原常委、统战部长王检养（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经广东省人民检察院指定管辖，由肇庆市人民检察院向肇庆市中级人民法院提起公诉。

　　检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人王检养享有的诉讼权利，并讯问了被告人王检养，听取了委托的辩护人意见。肇庆市人民检察院起诉书指控：2001年至2016年，被告人王检养在担任东莞市委副秘书长、松山湖管委会常务副主任、东莞市莞城街道党委书记、大朗镇党委书记、东莞市委常委、秘书长期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，索取及非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区