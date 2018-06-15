广东东莞市委原统战部长王检养涉受贿被公诉

原标题：广东检察机关依法对王检养涉嫌受贿案提起公诉
日前，广东省东莞市委原常委、统战部长王检养（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经广东省人民检察院指定管辖，由肇庆市人民检察院向肇庆市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人王检养享有的诉讼权利，并讯问了被告人王检养，听取了委托的辩护人意见。肇庆市人民检察院起诉书指控：2001年至2016年，被告人王检养在担任东莞市委副秘书长、松山湖管委会常务副主任、东莞市莞城街道党委书记、大朗镇党委书记、东莞市委常委、秘书长期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，索取及非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
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