台湾高雄遭暴雨袭击 致1.3万户停电

原标题：豪雨造成高雄1.3万户停电 目前仍有243户待抢修
中新网6月15日电 据台湾“中央社”报道，15日，豪雨袭击台湾南部地区，南部传出停电灾情，台湾电力公司表示，豪雨造成高雄市部分区域13500户曾经停电，经抢修后已复电，目前约有243户仍停电，正在全力抢修中。
台湾电力公司表示，此次豪雨主要集中在高雄市，导致燕巢区、田寮区、内门区与湖内区传出停电。此外，屏东与台南也有少数零星户停电，目前也已恢复供电。
为防范豪雨期间造成停电，台湾电力公司今日成立豪雨紧急应变小组，针对全台湾发电厂、变电所以及兴建中的机组加强防汛准备，确保供电稳定。
同时，台湾电力公司也提醒民众，提前防范位在地下室的电力设备淹水，也要避免碰触、捡拾遭强风吹落的电线。
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