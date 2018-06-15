自然资源部：不动产登记体系已全面运行

原标题：自然资源部：不动产登记体系全面运行

记者从自然资源部获悉，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

自然资源部最新调查统计显示，目前全国335个地市、2853个县区共设立3001个不动产登记办事大厅、3.8万个窗口，8万多一线登记工作人员平均每天为30多万企业和群众提供不动产登记服务。

下一步自然资源部将重点指导各地进一步丰富不动产登记过程中的便民利民的举措，同时开展以不动产登记为基础的，自然资源统一确权登记工作。

自然资源部不动产登记局副局长 高永：着力提高不动产登记规范化、标准化的水平。积极推进互联网+不动产登记。有序开展以不动产登记为基础的，自然资源统一确权登记工作。

不动产登记窗口作风问题专项整治

不动产登记制度目前已在全国全面运行，在一段时期的运行过程中，一些地方在不动产登记工作中存在一些办证难问题时有发生。近日，自然资源部在全国部署了不动产登记窗口作风问题专项整治。

自然资源部副部长 王广华：不动产统一登记制度实施以来，全国共有109个大厅，出现过凌晨排队，黄牛倒号的问题，一些地方对服务能力和水平，与群众办证需求之间的差距视而不见，不及时主动的解决，简单一限了之。

此次整治部署重点围绕不动产登记“推绕拖”“办证难”等不动产登记窗口作风问题。要用三个月时间在全国范围内全面推进“减证便民”，清理取消没有法律法规依据的前置环节。同时，要全面清理烦扰企业和群众的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等各类无谓证明。

王广华：能够通过网上取得的那些资料，不得让群众重复提交。那么实际上这些通过政府部门之间的信息共享，能够拿到的信息一是快、二是准、三是可靠，所以这样的话对于提高效率保证质量，是有利的有益的。

在全面建立标准化服务体系方面，自然资源部表示，各地要分类建立规范简化的标准化业务流程，为群众办事提供清晰指引。

王广华：不动产登记不设任何前置，只要申请人提交的申请资料符合不动产登记暂行条例和不动产登记暂行条例实施细则的要求，不动产登记机构，就应该办理，部门之间的共享和协同，要放在窗口里边，不要让群众来回跑。

不得长期搁置历史遗留问题

自然资源部表示，对于不动产统一登记实施之前的多部门分散登记时期，因相关管理环节不完善、不规范导致的历史遗留问题，不得长期搁置。

王广华：目前全国仍有480多万件，分散登记历史遗留问题尚未解决，一些地方面对历史遗留问题爆发的情况，不组织力量集中排查协调处理，直接让窗口人员应对，简单的以手续不全，无法办理为由，将群众拒之门外。

自然资源部表示，对于历史遗留问题，各地要积极主动与规划、住建等部门会商研究，报请市县人民政府出台政策及时解决，满足群众正常办证需求

严查违法违规办理不动产登记

此外，自然资源部还特别强调，要防止“小产权房”通过不动产登记合法化。同时要严厉打击滥用职权伪造材料虚假登记，故意错误登记，为融资违法登记，恶意串通违规登记和泄露登记信息的行为。

王广华：实施不动产登记以来，全国共发现违法违规办理登记303件，国家土地督察机构在近年来的督察中发现，有些地方为了融资需要，为公益性的道路、公园、公共设施等土地，违规虚假办理抵押登记，有的地方与第三人恶意串通违规登记，泄露登记信息。

责任编辑：桂强