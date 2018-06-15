台媒体人：蔡“执政”两年多 台湾已彻底被边缘化

原标题：台媒体人：台湾“政权”几乎已寿终正寝 蔡英文注定被称“哀帝”

蔡英文（《中国时报》资料照）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”6月15日报道，近日大陆要求各国航空公司将台湾改名，包括加拿大航空、法航、泰航、马来西亚航空等。对此，岛内资深媒体人唐湘龙直指，蔡英文不但无法让台湾“从世界走向中国”，反而让台湾彻彻底底必须“从中国走向世界”，无论是叫“中华民国”，或者是“台湾”，反正台湾2300万民众赖以寄命的“政权”，几乎已经宣告寿终正寝。蔡英文注定被称为“哀帝”，堪称悲剧的象征。

蔡英文日前到汉翔公司主持组装开架典礼时宣称，不管“外交”的环境如何艰困，台湾会持续走向世界，让世界了解我们是国际社会中不可或缺的成员。唐湘龙15日在《今日新闻NOWnews》的论坛中表示，蔡英文“执政”两年多，台湾已在国际上彻底被边缘化。“独派”人士鬼扯几十年的“台湾地位未定论”已无任何实质意义。因为台湾地位已定，而且是蔡英文定的，就是“中国台湾”。

唐湘龙认为，全球70亿人要订机票、查航班等，找寻有关“台湾”的资讯，必须先找到中国，才能找到台湾。台湾等同与港澳并列，变称“台湾特区”。无论你是否愿意“台湾是中国的一部分”。所以，在能代表一个国家主权地位的国际资讯上头，两岸已经统一。

责任编辑：桂强