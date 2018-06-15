广东清远黑臭水体“假治理” 水务局长等6人被查

原标题：广东清远黑臭水体“假治理” 6名责任人被立案审查调查

新华社广州6月15日电（记者周颖）中央第五环保督察组近日在广东开展环保督察“回头看”工作，曝光了清远市黑臭水体治理存在“假装治污”“表面治污”情况。记者了解到，目前6名相关责任人已被当地纪委监委立案审查调查。

生态环境部官方微信公众号11日发布文章称，清远市纳入黑臭水体治理的有澜水河、海仔大排坑、龙沥大排坑和黄坑河等四条。当地上报的资料显示，四条河水质监测均达到要求，公众评议结果为96%，河涌现状是“清澈见底、鱼类成群”。

但中央环境保护督察组在“回头看”实地检查中却发现，尽管近期连续下雨，当日站在海仔大排坑旁，仍有阵阵臭味袭来。黑色的底泥高过水面清晰可见，岸边留下黑色的污垢痕迹。河涌边有多处污水排放口。检查时，河涌附近的多数居民表示，海仔大排坑依然影响他们的生活，远没有达到不黑不臭。

监测数据显示，今年5月五洲世纪城附近两处排污口排放污水的氨氮浓度高达44毫克/升、37毫克/升，COD浓度分别为173毫克/升、123毫克/升。海仔大排坑五洲世纪城段水体发黑发臭，水质氨氮浓度达23毫克/升，远超过重度黑臭标准。

广东省委、省政府主要领导对此事件做出批示，要求各地各部门以对历史和人民高度负责的态度拿出断然之策。对曝光的清远治污弄虚作假问题，立即核查，严肃追责。

记者从清远市纪委监委了解到，当地已对相关责任人启动问责程序。清远市水务局局长王灿明、清远市水务局副调研员林晓生、清远市水务局排水管理科科长涂学军、清远市清城区副区长廖剑锋、清远市清城区政协党组成员梁达全、清城区东城街道办事处副主任陈应颂6名相关责任人13日被立案审查调查。

责任编辑：桂强