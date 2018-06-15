台媒：台湾球迷想看世界杯 先承认自己是中国人

原标题：台媒：想看世界杯，先承认自己是中国人！

海外网6月15日电 当地时间14日，俄罗斯世界杯已正式开打。有岛内媒体注意到，在本届世界杯球迷证申请官网上，国籍选项中台湾地区被标注为“台湾（中国）”。

台外事部门因此不满，要求俄方“更正”，被俄罗斯外交部一句“遵行‘一中原则’政策”怼了回来，之后再没回复。但台湾外事部门仍不死心，表示“持续沟通、交涉中，希望俄罗斯能‘更正’网站信息。”

据台湾《中时电子报》报道，台湾当局外事部门6月7日声称，3月初已要求俄方“更正”，并称“已有超过1500位台湾民众申请主办单位核发的球迷证要前往俄罗斯观赛。”但俄外交部回应称遵行“一中原则”。此外，台外事部门还提醒赴俄球迷，“临行前要检查球迷证个人资料是否正确，必须和护照资料一致。”

据悉，赴俄观赛的球迷可持有效护照和球迷证，在当地时间6月4日至7月25日期间多次出入境，不需要另外办俄国签证。尽管免签，但无论是出入境还是观赛皆需出示证件。

一个中国原则是国际社会普遍共识

对于台当局“抗议”，岛内网友并不买账。有网友表示，“全世界的机场都是台湾（中国）”，“蔡英文敢出来让大家不要去、不要转播（世界杯）吗？”

事实证明，一个中国原则早已是国际社会的普遍共识。国台办也多次明确指出，台湾是中国神圣领土不可分割的一部分，一个中国原则是国际社会处理涉台事务的基本遵循。

台媒：想看球，必须先承认自己是中国人

岛内主流媒体对此事也极为关注。台湾“东森新闻云”报道称，俄罗斯世界杯官方规定球迷必须申请“球迷身份证”才能入场，假如岛内球迷赴俄现场观战球赛，因俄坚持一个中国原则，在国籍的选项中并没有“台湾”只有“中国”，“等于台湾球迷想要看球，必须先承认自己是中国人”。

此外，《中时电子报》报道了大陆搭载10万只小龙虾的中欧班列，并评论称，这显示中国大陆“一带一路”倡议正在持续对世界发挥影响力。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强