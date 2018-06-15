原标题：中国红旗9导弹再现西沙永兴岛 越南又“抗议”

[观察者网 综合报道]据台媒“中央社”6月15日报道，中国6月初将原先部署在西沙永兴岛上的红旗9导弹系统移往他处，但是这个导弹系统日前又在永兴岛上现身。越南官方昨天对此再度表达抗议，要求中方撤回。

越南外交部昨天（14日）举行记者会，外交部发言人黎海平表示，中国在西沙群岛永兴岛上重新部署导弹系统，已严重侵犯越南“主权”，越南要求中国立即停止这些“错误行为”，撤回“非法部署”的军事设备。

观察者网此前曾报道，美媒称中国已在南中国海的三个前哨基地，部署了反舰导弹和地对空导弹系统。若获得证实，这将是中国首次在南沙群岛部署导弹。根据美国的情报评估，这些导弹是在过去一段时间内，移送到永暑礁、渚碧礁和美济礁。

对此，越南外交部声明说：“越南极度关切有关消息，并且重申在南沙群岛的所有军事化活动，包括导弹的部署，都是对所谓‘越南主权’的严重侵犯。”

中国外交部发言人华春莹此前回应指出，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在南沙群岛上开展和平建设活动，包括部署必要的国土防御设施，是维护中国主权和安全的需要，也是主权国家享有的当然权利。

她说，有关部署不针对任何国家，无心侵犯者无需担忧害怕。希望有关方面客观、冷静看待。需要强调的是，中国是贸易大国，也是地区和平稳定的坚定维护者。中国将继续同各国通力合作，维护好南海地区的和平稳定。

责任编辑：余鹏飞