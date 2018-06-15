原标题：世界杯现场，中国领导人首次出席

14日晚，第二十一届世界杯足球赛在俄罗斯首都莫斯科开幕，小伙伴们的朋友圈被刷屏了吧？

此次是俄罗斯历史上首次承办世界杯足球赛，也是世界杯首次在东欧国家举行。未来32天时间里，32支球队将通过64场赛事争夺代表世界足球最高荣誉的“大力神杯”。

“政事儿”注意到，14日晚，一位中国国家领导人，也出席了开幕式现场。她就是国家主席习近平特使、国务院副总理孙春兰。

14日晚的首场比赛直播中，多次出现孙春兰的镜头，央视解说员也多次对观众讲解，“从画面中可以看到，我国的国务院副总理孙春兰，作为习近平主席特使来到了现场。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在出席世界杯开幕式前，孙春兰先和普京在莫斯科进行了会见。

14日下午会见时，孙春兰首先转达了习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿，祝贺俄罗斯举办世界杯足球赛，表示两国元首不久前在北京会晤，就进一步深化中俄全面战略协作伙伴关系深入交换意见，在新的历史起点上为中俄关系发展规划出新蓝图。

孙春兰表示，俄罗斯人民正以最饱满的热情迎接世界杯体育盛事。相信俄罗斯将为全世界呈现一届精彩赛事，并向世界展现国家经济社会发展成就。预祝本届世界杯取得圆满成功，俄罗斯队取得佳绩。

普京请孙春兰转达对习近平主席的亲切问候，对孙春兰作为习近平主席特使出席世界杯足球赛开幕式表示感谢，表示这充分体现了中方对俄罗斯主办体育盛事和国际足球运动的重视和支持，俄方愿同中方加强体育等人文领域交流。

除了会见普京，孙春兰此前还看望了世界杯开幕式上的中国小护旗手。

开幕式上，6名中国小护旗手，护送国际足联会旗进入体育场。据了解，这6名小护旗手来自贵州黔东南苗族侗族自治州丹寨县，也成为首次出现在世界杯开幕式上的中国护旗手。孙春兰近日在俄罗斯接见了他们，鼓励他们奋发图强，同时还观看了中俄青少年足球友谊赛。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此番孙春兰以“国家主席习近平特使、国务院副总理”的身份出席俄罗斯世界杯开幕式，中国早在半年多前就收到了俄方的邀请。

去年10月31日，俄罗斯总理梅德韦杰夫访问中国时，对中国发出邀请：“我们都热爱足球，习近平主席也很喜欢足球，这已经不是秘密，我们非常欢迎中国领导人和所有愿意来俄罗斯观摩世界杯的球迷。”

本月5日，在外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹宣布，应俄罗斯联邦政府邀请，习近平主席特使、国务院副总理孙春兰将于6月12日至15日赴俄罗斯出席第21届世界杯足球赛开幕式。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，中国作为体育大国，国家领导人曾多次出席奥运会等重大国际体育赛事的开闭幕式。但在公开报道中，出席世界杯比赛现场，还是第一次。

2014年6月巴西世界杯开幕之前，时任巴西总统罗塞夫曾正式邀请习近平，希望他能够前往里约热内卢观看世界杯决赛。

当时中国驻瑞典、新西兰前大使陈明明介绍，这是外国领导人首次邀请中国领导人观看世界杯。然而此后巴西方面证实：由于种种原因，习近平不会出席世界杯决赛现场观看比赛。

对于此次中国国家领导人罕见亮相世界杯现场，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员吴恩远此前在接受媒体采访时分析，一方面此举表达中方对俄罗斯举办世界杯的支持，此前，因俄罗斯前“双面间谍”中毒事件，一些西方国家曾表示将抵制本届世界杯；另一方面，此举也进一步巩固中俄两大国的双边关系，也有利于两国继续在维护国际新秩序上发挥稳定器的作用。

“同时也表明了中国官方对足球发展的重视。由于当前中国足球战绩不佳，但却格外受到民众关注，国家也想借此次机会再度表明对中国足球发展的关心，也希望振兴中国足球。”吴恩远说。

责任编辑：余鹏飞