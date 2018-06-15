原标题：“中南海智囊机构”再有重磅人事调整

素有“中南海智囊机构”之称的中财办，又有重磅人事调整。

6月14日下午，在第十届陆家嘴论坛举行全体大会上，全国政协经济委员会副主任杨伟民发表演讲时，自曝去职消息，称自己已经不再担任中央财办副主任一职。

杨伟民当时表示：“我不是一个金融人士，我是非金融人士。原来主办方邀请我来参加，可能因为我原来的身份，但是我要告诉大家我已经不再是中财办副主任了，为什么这么说？因为我下面讲的和中财办没有关系了，完全是我个人的意见。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，杨伟民已担任了近7年中财办副主任职务。

公开简历显示，杨伟民生于1956年，早年曾下乡插队，1978年考入吉林大学经济系政治经济学专业，毕业后分配到北京煤炭管理干部学院任教。之后，曾分别于1983年、1986年，就读于中国人民大学工业经济系和日本一桥大学大学院，学习研究工业经济、企业管理和产业政策理论。

1989年，杨伟民调入国家计委产业政策司。之后历任国家发改委发展规划司司长，国家发改委副秘书长等职。2011年出任中财办副主任一职。今年3月当选第十三届全国政协常委，并出任全国政协经济委员会副主任。

杨伟民曾长期从事国家中长期规划和产业政策的研究制定工作，曾是国家重大产业政策的主要参与者和执笔人之一。

他参与了国家“八五”、“九五”计划《纲要》的起草，曾全面负责“十五”计划《纲要》起草和组织协调，曾任中央“十一五”规划《建议》起草组成员，国家发展改革委“十一五”规划《纲要》起草组组长，全国主体功能区规划编制工作领导小组办公室主任。在宏观经济政策、产业政策、中长期规划、城市化、区域经济等领域，发表了100多万字的学术论文，著有《中国的产业政策——理论与实践》等。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此番杨伟民自曝去职之前，中财办接连有重要人事调整。

据《经济日报》5月3日报道，曾任国务院研究室副主任的韩文秀，已任中央财办副主任一职。

5月15日，应美国政府邀请，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方经贸代表团抵达华盛顿。刘鹤率领的中方代表团中，有8位省部级领导，其中包括中央财经委员会办公室副主任廖岷。

此系廖岷首次以中央财经委员会办公室副主任身份亮相，这之前他担任中央财经领导小组办公室经济四局（国际经济局）局长。6月1日，他被国务院任命为财政部副部长。

廖岷

中财办为中央财经领导小组下设的办公室，负责处理中央财经领导小组的日常事务工作，刘鹤担任中央财经领导小组办公室主任。

依据《深化党和国家机构改革方案》，中央财经领导小组改为中央财经委员会，负责相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。中央财经委员会的办事机构为中央财经委员会办公室。

责任编辑：余鹏飞